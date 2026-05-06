Un avión que despegó de Cabo Verde por foco de hantavirus hizo escala en Canarias

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Uno de los dos aviones que despegaron de Cabo Verde para evacuar a pasajeros del crucero afectado por un foco de hantavirus aterrizó este miércoles en el archipiélago español de Canarias para reparar la «burbuja de aislamiento» de un paciente.

Esta enfermedad, transmitida por roedores infectados, normalmente a través de la orina, los excrementos y la saliva, preocupa a la población tras la muerte de tres personas. Uno de los fallecimientos fue por hantavirus y se sospecha de los otros dos.

Dos aviones despegaron al mismo tiempo de Cabo Verde con destino a Países Bajos.

Uno de ellos, que transportaría a al menos un expasajero del crucero, aterrizó en Ámsterdam este miércoles a las 17H47 GMT, constató la AFP.

El otro hizo escala en Canarias para reparar la «burbuja de aislamiento» de una de las personas después de que Marruecos le denegara el aterrizaje, informó a la AFP una fuente del gobierno regional del archipiélago español.

«No era repostaje (…). Tenían estropeada una burbuja de aislamiento de un paciente y paraban para arreglarla», indicó la fuente, que añadió que nadie subirá ni descenderá de la nave y seguirá su itinerario previsto hacia Países Bajos.

Pese a la preocupación por el brote, la situación no es similar a la del comienzo de la pandemia de covid-19, declaró a la AFP el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus. «El riesgo para el resto del mundo es bajo», dijo.

El crucero afectado, operado por la compañía neerlandesa Oceanwide Expeditions, había zarpado de Ushuaia, en el sur de Argentina, el 1 de abril.

Dos tripulantes enfermos y otra persona que estuvo en contacto con uno de los casos confirmados fueron evacuados este miércoles del MV Hondius frente a las costas de Cabo Verde, informó la OMS.

Las tres personas se encuentran «estables» y una «es asintomática», afirmó la representante de esta agencia de la ONU en Cabo Verde, Ann Lindstrand.

El aparato que aterrizó en el archipiélago español sobrevoló el océano durante decenas de minutos antes de aterrizar en Gran Canaria, según los datos del rastreador de vuelos FlightRadar24.

Sin embargo, según una fuente del Ministerio de Sanidad de España, el avión tendrá que ser reemplazado por un fallo.

«El médico del avión informó de un fallo en el sistema eléctrico de soporte del paciente. Por ello, el paciente permanece dentro del avión con soporte eléctrico del aeropuerto, a la espera de que llegue un nuevo avión para continuar su trayecto», explicó la fuente.

– El crucero rumbo a Canarias –

El foco de hantavirus dio lugar a un rifirrafe entre el Ejecutivo español y el gobierno regional canario, reacio a acoger el barco.

Este miércoles, el barco partió de las costas de Cabo Verde, donde llevaba fondeado desde el domingo, constató un corresponsal de la AFP.

El crucero atracará «en el plazo de tres días» en el puerto de Granadilla, en la isla canaria de Tenerife, anunció la ministra española de Sanidad, Mónica García.

Todos los extranjeros, excepto los gravemente enfermos, serán trasladados en avión desde allí a sus países de origen, indicó.

Los 14 españoles a bordo del MV Hondius -13 turistas y un miembro de la tripulación- serán trasladados a Madrid, donde «permanecerán en cuarentena todo aquel tiempo que sea necesario», precisó la ministra.

Según las autoridades neerlandesas, dos expertos en enfermedades infecciosas acompañan a los pasajeros el resto del viaje.

Los pasajeros comenzaron a enfermar hace un mes. Una mujer neerlandesa murió en Sudáfrica el 26 de abril tras haberse ido del barco debido a la muerte de su marido a bordo.

Otras dos personas reciben tratamiento: una en Johannesburgo y otra en la ciudad suiza de Zúrich.

– El virus de los Andes –

Los expertos sanitarios están preocupados por la posibilidad de que el brote se propague, tras conocerse que la mujer neerlandesa fallecida había volado con síntomas en un avión comercial desde la isla de Santa Elena a Johannesburgo.

Las autoridades tratan de localizar a los viajeros del vuelo, que según la aerolínea sudafricana Airlink transportaba a 82 pasajeros y seis tripulantes.

«Este tipo de transmisión es muy poco frecuente y solo se produce debido a un contacto muy estrecho entre personas», declaró el ministro de Salud sudafricano, Aaron Motsoaledi, ante una comisión parlamentaria.

El ministro confirmó que las pruebas han detectado la cepa Andes, la única que puede transmitirse entre personas.

Suiza confirmó asimismo que la persona ingresada en un hospital de Zúrich dio positivo a la cepa Andes.

El crucero contaba con 88 pasajeros y 59 tripulantes de 23 nacionalidades.

El paciente de Zúrich eleva a tres el número de casos de hantavirus, junto con uno de los muertos y un británico que se encuentra en cuidados intensivos en Johannesburgo.

Hay otros cinco casos sospechosos, incluidas las otras dos muertes, informó la OMS.

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