Un barómetro de la industria de EEUU, en su nivel más alto en cuatro años

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La actividad manufacturera de Estados Unidos alcanzó en mayo su nivel más alto en cuatro años, por encima de las previsiones de los analistas y a pesar del impacto de la guerra en Oriente Medio, según un barómetro de la industria publicado el lunes.

El índice del Instituto de Gestión de Suministros (ISM), una federación profesional, se situó en 54%. Hay que remontarse a mayo de 2022 para encontrar un resultado más elevado (55,9%), indicó en un comunicado.

Cualquier valor por encima de 50% implica expansión de actividad.

Los inversores esperaban una mejora menor (a 53,2%), según el consenso de los analistas.

En sus respuestas, sin embargo, las empresas encuestadas reflejan una realidad complicada.

«En mayo, el 25% de los comentarios fueron positivos y el 69% negativos», señaló la directora de la encuesta, Susan Spence.

Entre las observaciones negativas, la guerra en Irán se mencionó en el 42% de los casos y los aranceles en el 18%, agregó.

Desde su regreso al poder el año pasado, el presidente estadounidense Donald Trump ha alterado el orden comercial global con aranceles sectoriales y de aplicación mundial. Muchos de esos aranceles fueron anulados por la Corte Suprema en febrero, con una gran incertidumbre en torno al proceso de reembolso.

La volatilidad de los precios también fue una preocupación clave.

«El 57% de los participantes citó la fluctuación de los precios como un problema para su empresa», apuntó Spence.

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