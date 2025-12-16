Un bebé de dos semanas murió de frío en Gaza el lunes, denuncia el ministerio de Sanidad

3 minutos

Jerusalén, 16 dic (EFE).- Un bebé de dos semanas identificado como Mohamed Jalil Abu al Jeir murió debido al «frío extremo» el lunes en el Hospital Nasser de Jan Yunis (sur de Gaza), anunció el Ministerio de Sanidad del Gobierno de Hamás en el enclave este martes.

«Sanidad anuncia la muerte del niño Mohamed Jalil Abu al Jeir (de dos semanas) debido a una hipotermia severa por el frío extremo. Fue admitido en el hospital hace dos días y puesto en cuidados intensivos, pero murió ayer», advierte Sanidad en un comunicado que recoge las cifras de fallecidos a lo largo de la jornada del lunes.

En total son 11 los gazatíes que han muerto por el tiempo que ha azotado Gaza en los últimos días, marcado por la tormenta Byron durante el fin de semana y las lluvias y bajas temperaturas que la han seguido en los posteriores.

Fruto del temporal, más de una decena de edificios que ya se encontraban destrozados por los bombardeos se han derrumbado en Gaza. El colapso de las estructuras se cobró la vida de 10 personas entre el miércoles y el sábado de la semana pasada.

El 81 % de todas las estructuras existentes en Gaza se han visto destruidas por los ataques del Ejército de Israel durante su ofensiva, según la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

A pesar de la tregua vigente, las fuerzas armadas mantienen bombardeos y demoliciones casi diarias en más de la mitad del enclave, en el perímetro que continúa bajo su control.

Este mismo martes, otra vivienda se ha derrumbado por las fuertes lluvias en el cruce de Hamid en el campo de refugiados de Shati, en el noroeste de la ciudad de Gaza (norte).

«Nuestros equipos y servicios médicos rescataron a heridos tras el colapso de la casa de la familia Al Hosri en el campo de refugiados de Shati. La búsqueda continúa por una persona desaparecida», recoge el último comunicado al respecto del servicio de emergencias de la Defensa Civil de Gaza.

Vídeos difundidos por gazatíes en las redes sociales el lunes muestran a desplazados tratando de sostener, sin éxito, sus tiendas de campaña antes de que el viento las destroce.

A pesar del alto el fuego vigente, casi la totalidad de la población gazatí unos 2,1 millones) sigue desplazada en los campamentos de refugiados junto a la costa, en tiendas de campaña que no están preparadas para las duras condiciones térmicas que sufren en los últimos días, pero tampoco en verano con las altas temperaturas.

En la última semana, la tormenta ha provocado inundaciones en los campos de refugiados, levantados sobre terrenos de tierra que se han enfangado. Esto ha humedecido las colchonetas, mantas y prendas escasas con las que cuentan sus habitantes y que han intentado secar bajo el frío y la humedad persistentes en los últimos días.

Desde que Israel lanzó su ofensiva en Gaza en represalia por el ataque del 7 de octubre de 2023, en el que las milicias gazatíes mataron a 1.200 personas y secuestraron a 251 en territorio israelí, el Ejército de Israel ha matado a al menos 70.667 personas en la Franja, según el recuento de Sanidad.EFE

pbj/mr