Un bebé de meses, detenido en un centro para migrantes en Texas, atendido por bronquitis

(Actualiza con el estado de salud del bebé)

Austin (Texas), 17 feb (EFE).- Un bebé de dos meses, detenido junto a su madre en un centro para migrantes en Texas, ha sido diagnosticado con bronquitis tras ser llevado de urgencia al hospital, según informó este martes un congresista demócrata.

La familia ha estado privada de su libertad por más de tres semanas en el centro de detención de Dilley, a las afueras de San Antonio, el único en Estados Unidos donde actualmente se retienen a familias migrantes, detalló el legislador Joaquín Castro en sus redes sociales.

El bebé, llamado Juan Nicolás, fue trasladado el lunes junto a su madre a un hospital local y ambos ya se encuentran de vuelta en el centro de detención. En las últimas horas, el menor ha estado «inconsciente», señaló el congresista en X.

Este martes por la mañana un juez de migración informó a la madre de que serían deportados, pero no le entregó más detalles sobre a dónde o cuándo.

«Su vida está en riesgo por culpa de la crueldad monstruosa» del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)», escribió Castro.

El bebé ha estado «constantemente enfermo» desde que llegó a Dilley, «vomitando y con problemas respiratorios», detalló el congresista en un video ayer.

El traslado al hospital tuvo lugar a última hora del lunes, según añadió. De acuerdo con la oficina del sheriff del Condado de Frio, la policía de Dilley fue requerida ayer en el centro.

Más de 1.400 personas permanecen retenidas en Dilley, entre ellas unos 400 menores de edad, en condiciones inadecuadas, incluyendo falta de cuidado médico y educación para los menores y comida y agua en mal estado, denunciaron abogados de inmigración a EFE.

El polémico centro de detención estuvo cerrado durante varios años en el mandato del expresidente Joe Biden (2021-2025) y fue reabierto por el Gobierno del actual presidente estadounidense, Donald Trump, como parte de su campaña para acelerar los arrestos y deportaciones de migrantes.

La detención de menores migrantes en EE.UU. ha aumentado de manera pronunciada durante el mandato de Trump. Según el Deportation Data Project, entre enero y octubre de este año se registró un promedio mensual de 170 niños arrestados, frente a los 25 que se registraron durante los últimos 16 meses del Gobierno de Biden. EFE

