Un bebé palestino de cuatro meses muere tras ser retenido en un control militar israelí

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Jerusalén, 5 jul (EFE).- Un bebé palestino de cuatro meses murió este domingo tras no poder ser trasladado a tiempo a un hospital debido a la presencia de un puesto de control militar israelí en la entrada de la localidad de Deir Amar, cerca de Ramala (Cisjordania ocupada), según informó la agencia oficial palestina Wafa.

De acuerdo con la gobernadora de Ramala y Al Bireh, Laila Ghanam, el bebé, identificado como Ahmad Maruf Zeid, falleció después de que su traslado médico urgente fuera bloqueado en un puesto de control israelí en Deir Amar, mientras era llevado hacia un hospital para recibir tratamiento especializado, recogió la agencia.

Ghanam aseguró que las fuerzas israelíes impidieron pasar al bebé pese a su «crítico estado de salud» y añadió que lanzaron gases lacrimógenos contra residentes y vehículos en la zona, lo que, según su versión, dificultó el acceso a la atención médica, informó Wafa.

El bebé fue trasladado posteriormente al Hospital Árabe Especializado, donde se confirmó su fallecimiento.

Preguntado por EFE, el Ejército israelí no se había pronunciado sobre este incidente en el momento de la publicación de esta nota.

La ONU denunció este pasado lunes que la ocupación israelí de Cisjordania y la violencia de los colonos arrincona a los palestinos y supone una amenaza para quienes siguen viviendo en la zona. EFE

ybp/mra