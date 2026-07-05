Un bebé palestino de cuatro meses muere tras ser retenido en un control militar israelí

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(Actualiza con la versión del Ejército israelí)

Jerusalén, 5 jul (EFE).- Un bebé palestino de cuatro meses murió este domingo tras no poder ser trasladado a tiempo a un hospital debido a la presencia de un puesto de control militar israelí en la entrada de la localidad de Deir Amar, cerca de Ramala (Cisjordania ocupada), según informó la agencia oficial palestina Wafa.

De acuerdo con la gobernadora de Ramala y Al Bireh, Laila Ghanam, el bebé, identificado como Ahmad Maruf Zeid, falleció después de que su traslado médico urgente fuera bloqueado en un puesto de control israelí en Deir Amar, mientras era llevado hacia un hospital para recibir tratamiento especializado, recogió la agencia.

Ghanam aseguró que las fuerzas israelíes impidieron pasar al bebé pese a su «crítico estado de salud» y añadió que lanzaron gases lacrimógenos contra residentes y vehículos en la zona, lo que, según su versión, dificultó el acceso a la atención médica, informó Wafa.

El bebé fue trasladado posteriormente al Hospital Árabe Especializado, donde se confirmó su fallecimiento.

Preguntado por EFE, el Ejército israelí negó el incidente. Según un portavoz militar, soldados israelíes fueron enviados a la zona de Deir Amar hoy tras recibir «un aviso sobre una concentración inusual cerca del puesto de control de entrada al pueblo», donde dispersaron a la multitud «utilizando medios antidisturbios».

«Unos minutos después, llegó un vehículo con una familia palestina y un bebé que necesitaba cruzar el puesto de control para recibir atención médica. Contrariamente a lo que se afirma, los soldados permitieron el paso al bebé y a su familia sin demora, para que el niño pudiera recibir atención médica adicional de la Media Luna Roja», dijo a EFE el representante del Ejército.

La ONU denunció este pasado lunes que la ocupación israelí de Cisjordania y la violencia de los colonos arrincona a los palestinos y supone una amenaza para quienes siguen viviendo en la zona. EFE

ybp/mra