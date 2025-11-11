Un bombardeo a disidencias de las FARC deja 19 guerrilleros muertos en la selva colombiana

Bogotá, 11 nov (EFE).- Al menos 19 presuntos guerrilleros de las disidencias de las antiguas FARC murieron en un bombardeo aéreo de las Fuerzas Militares de Colombia en una zona selvática del departamento del Guaviare (sureste), informaron este martes fuentes castrenses.

La ofensiva, que se desarrolló en el caserío Itilla, en el municipio de Calamar (Guaviare), dejó además un capturado herido al que se le brindaron primeros auxilios, dos sometidos a la Justicia y tres menores recuperados, según el balance entregado por el comandante de las Fuerzas Militares, el almirante Francisco Cubides, en una rueda de prensa.

«Estamos afectando el mando y control de ese grupo armado», aseguró Cubides, quien explicó que la operación continúa activa en la selva del Guaviare, una de las regiones con mayor presencia del autodenominado Estado Mayor Central (EMC), principal disidencia de las FARC que se apartó del acuerdo de paz de 2016 y actualmente tiene presencia en otras regiones del país como Caquetá, Meta y Putumayo.

La ofensiva hace parte de la Operación Oriel, una acción interinstitucional que se desarrolla desde hace varios meses en el departamento del Guaviare contra varias organizaciones integradas en el EMC, bajo el mando de alias Iván Mordisco.

«En esa zona se encontraban alrededor de 120 individuos delinquiendo, buscando confrontarse con otros grupos armados organizados de alias Calarcá», líder del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), disidencia de las FARC escindida y en guerra con el EMC, precisó Cubides.

Por su parte, el comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), el general Luis Carlos Córdoba Avendaño, explicó que la ofensiva incluyó siete bombardeos aéreos.

El ataque fue ordenado ayer por el presidente colombiano, Gustavo Petro, quien aseguró que llamó a «resolver militarmente» el frente armado bajo el mando de Iván Mordisco.

«Ofensiva militar contra Iván Mordisco en el Guaviare. He ordenado el bombardeo y la disolución militar del frente ubicado por las fuerzas militares», escribió en X el mandatario, quien en los últimos meses había cuestionado el incumplimiento de los compromisos de paz por parte de las disidencias del EMC, con quien su Gobierno mantiene diálogos desde el año pasado.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, destacó durante la rueda de prensa que este año se han neutralizado más de 4.000 integrantes de grupos armados organizados, entre ellos del Clan del Golfo, la mayor banda criminal del país; la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC.

Asimismo, Sánchez Suárez agregó que Colombia registra un promedio de 13 neutralizaciones diarias, «una de las ofensivas más altas de los últimos años». EFE

