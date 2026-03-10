Un bombardeo del Ejército colombiano a disidencias de las FARC causa 7 muertos y un herido

2 minutos

(Actualiza el número de guerrilleros muertos)

Bogotá, 10 mar (EFE).- Siete guerrilleros murieron y una mujer resultó herida en un bombardeo del Ejército colombiano a una disidencia de las FARC en el municipio de Ituango, en el departamento de Antioquia (noroeste), informó este martes el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez.

«Entre los neutralizados cayó alias Ramiro, cabecilla principal» de la disidencia Estado Mayor Central (EMC), que lidera Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, el hombre más buscado de Colombia, señaló el ministro.

Sánchez agregó que el grupo atacado se dedica «al narcotráfico, la minería ilegal, el reclutamiento de menores, homicidios, asesinatos de líderes sociales, desplazamiento forzado, confinamiento y otros delitos que han afectado a las comunidades durante décadas».

Según explicó antes el comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo López, durante una rueda de prensa en Bogotá, el operativo militar se llevó a cabo mediante un bombardeo seguido de un asalto aéreo, con participación conjunta del Ejército, la Armada, la Fuerza Aeroespacial y la Policía.

Agregó que esta operación, que continúa en desarrollo, forma parte de una ofensiva contra grupos armados ilegales que operan en distintas regiones del país.

Entre enero y marzo las autoridades realizaron al menos cuatro bombardeos contra la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de las disidencias de las FARC lideradas por Iván Mordisco.

En ese periodo, las operaciones militares han causado 33 presuntos integrantes de grupos armados muertos en combate, 1.590 neutralizados y más de 1.300 capturados, según el Ministerio de Defensa. EFE

pc/joc/psh