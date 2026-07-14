Un bombardeo israelí a una comisaría en Gaza deja ocho muertos

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La agencia de Defensa Civil de Gaza y un hospital afirmaron este martes que un ataque aéreo israelí a una comisaría en el norte de la Franja de Gaza dejó ocho muertos, entre ellos una policía.

«Ocho mártires fueron trasladados al hospital Al Shifa tras un ataque aéreo israelí contra una comisaría» situada en la parte occidental del campamento de refugiados de Jabalia, en el norte de Gaza, informó la agencia de Defensa Civil, que actúa como servicio de rescate bajo la administración del movimiento islamista palestino Hamás.

El hospital Al Shifa, ubicado en Ciudad de Gaza, confirmó a la AFP haber recibido los cuerpos de las ocho víctimas.

En un comunicado en el que condenó el ataque, Hamás, que controla la policía de Gaza, afirmó que el jefe de la comisaría se encontraba entre los fallecidos.

Por su parte, el ejército israelí confirmó que había matado a cuatro combatientes de Hamás en el ataque.

«En los últimos meses, los terroristas se habían reunido con el objetivo de planear y llevar a cabo atentados. Fueron eliminados para eliminar la amenaza», señaló en un comunicado, sin dar detalles sobre los otros cuatro que murieron.

Gaza continúa estando azotada por la violencia a pesar del alto el fuego.

Al menos 1.110 palestinos han muerto desde que entró en vigor la tregua, según el Ministerio de Salud gazatí, gobernado por Hamás y cuyas cifras la ONU considera fiables.

El ejército israelí afirma que ha perdido a cinco soldados en Gaza en el mismo período, además de un contratista civil.

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