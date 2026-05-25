Un brote de sarampión provocó la muerte de más de 500 niños en Bangladés desde marzo

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Un brote de sarampión en Bangladés ha causado la muerte de más de 500 niños desde marzo, según datos del gobierno divulgados este sábado, en el peor repunte en décadas de esta enfermedad prevenible.

Los hospitales de la capital, Daca, se han visto desbordados por los casos y han habilitado salas específicas para recibir pacientes, pero luchan contra la escasez de camas de cuidados intensivos.

Las muertes siguen en aumento: 13 niños fallecieron solo en las últimas 24 horas, elevando el balance del desastre a 512, de acuerdo con las cifras del departamento de salud desde el 15 de marzo.

Bangladés puso en marcha una campaña masiva de vacunación para combatir el brote, y la jefa de UNICEF en el país, Rana Flowers, dijo esta semana que la campaña ya ha alcanzado a 18 millones de niños.

Sin embargo, el departamento de salud afirmó que el impacto pleno de las vacunaciones tardará meses en sentirse.

El sarampión es altamente contagioso, se propaga a través de la tos y los estornudos, y no tiene un tratamiento específico una vez contraído.

Las complicaciones pueden incluir inflamación cerebral y graves problemas respiratorios. Aunque la enfermedad puede afectar a cualquier persona, es más común entre los niños.

Los trabajadores de la salud señalan que los niños más afectados suelen estar desnutridos y pertenecer a familias de bajos ingresos.

Muchos no habían recibido las vacunas de rutina o tenían una inmunidad debilitada a raíz de la mala alimentación, o ambas cosas.

El balance de muertes del departamento de salud se conoció después de que el gobierno afirmara que el brote está contenido.

La mayoría de los casos registrados en Bangladés durante el brote actual se han dado en niños de entre seis meses y cinco años.

Médicos afirman que muchos de los niños que llegan a los hospitales ya están en estado crítico.

«Aunque el sarampión es altamente contagioso, un bebé sano y sin complicaciones puede sobrevivir con medicación mínima», declaró a la AFP Ainul Islam Khan, pediatra del Hospital y Facultad de Medicina Shaheed Suhrawardy, de Daca.

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