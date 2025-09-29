The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Un buque arde tras ser alcanzado por proyectil en el golfo de Adén, según Marina británica

Este contenido fue publicado en
1 minuto

El Cairo, 29 sep (EFE).- Un buque está ardiendo en el golfo de Adén tras ser alcanzado por un «proyectil desconocido» a unas 128 millas náuticas al sureste de Adén, en el Yemen, informó este lunes la entidad de la Marina británica Operaciones Marítimas Comerciales (UKMTO, en inglés).

«Las autoridades militares informan de que un buque ha sido alcanzado por un proyectil desconocido. Se informa de que el buque está en llamas», dijo esta entidad en una breve alerta, en la que no responsabilizó a ningún grupo del ataque ni identificó el barco afectado.

Los rebeldes hutíes del Yemen, que desde el inicio de la guerra en la Franja de Gaza han lanzado cientos de ataques contra la navegación comercial en el mar Rojo y el golfo de Adén, no han reivindicado la acción hasta el momento. EFE

cgs/ijm/rf

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
4 Me gusta
36 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
37 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR