Un buque arde tras ser alcanzado por proyectil en el golfo de Adén, según Marina británica

1 minuto

El Cairo, 29 sep (EFE).- Un buque está ardiendo en el golfo de Adén tras ser alcanzado por un «proyectil desconocido» a unas 128 millas náuticas al sureste de Adén, en el Yemen, informó este lunes la entidad de la Marina británica Operaciones Marítimas Comerciales (UKMTO, en inglés).

«Las autoridades militares informan de que un buque ha sido alcanzado por un proyectil desconocido. Se informa de que el buque está en llamas», dijo esta entidad en una breve alerta, en la que no responsabilizó a ningún grupo del ataque ni identificó el barco afectado.

Los rebeldes hutíes del Yemen, que desde el inicio de la guerra en la Franja de Gaza han lanzado cientos de ataques contra la navegación comercial en el mar Rojo y el golfo de Adén, no han reivindicado la acción hasta el momento. EFE

cgs/ijm/rf