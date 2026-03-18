Un buque con ayuda humanitaria saldrá de México hacia Cuba el próximo jueves

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Ciudad de México, 17 mar (EFE).- Un buque con ayuda humanitaria partirá el próximo jueves desde el puerto de Progreso, en el estado mexicano de Yucatán (sureste) hacia Cuba, como parte de la misión internacional ‘Convoy Nuestra América’, en apoyo a la isla.

La embarcación es apoyada por la Flotilla Global Sumud, que en 2025 se dirigió a la Franja de Gaza para entregar ayuda humanitaria y en la que participó la activista Greta Thunberg, quien respalda esta misión.

Además, otras tres embarcaciones saldrán desde la mexicana Isla Mujeres, Quintana Roo, el 20 de marzo como apoyo al convoy que planea llegar a Cuba el 21 de marzo.

En un comunicado en su página de internet, la misión señala que es «un esfuerzo de solidaridad internacional sin precedentes» y que tiene como objetivo la entrega de «suministros vitales» para que el pueblo cubano pueda «hacer frente al inhumano bloqueo económico y energético a la isla».

«Nos estamos movilizando hacia Cuba, llevando ayuda humanitaria crítica para su pueblo. La administración Trump está asfixiando a la isla, cortando el suministro de combustible, los vuelos e insumos esenciales para la supervivencia», señaló el comunicado.

«Las consecuencias del asedio estadounidense son letales, para recién nacidos y padres, para los ancianos y los enfermos», añadió.

Por eso, indicó la misión, «estamos preparando el Convoy Nuestra América a Cuba, movilizándonos por aire, tierra y mar en solidaridad con el pueblo cubano».

Explicaron que desde su lanzamiento, han recibido «un apoyo abrumador de comunidades de todo el mundo, comprometidas con romper el bloqueo criminal de EE.UU.».

También apuntaron que «la misión es histórica» y se ha ampliado la coalición «de una pequeña flotilla a un convoy global que convergerá en La Habana».

«No hay tiempo que perder, mientras la administración Trump intensifica su ofensiva contra la isla y su campaña para aislar a su pueblo (…) juntos y juntas podemos romper el asedio, salvar vidas y defender la causa de la autodeterminación de Cuba», apuntó.

Según los planes, el buque que saldrá desde Progreso transportará varias toneladas de alimentos, medicamentos de primera necesidad, productos de higiene y paneles solares.

El lunes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que hará una donación económica a Cuba «de manera personal», tras el reciente llamado en ese sentido del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), a la vez que reiteró que la ayuda del Gobierno mexicano a la isla es un asunto de «fraternidad».

«México fue el único país frente a todas las presiones que se opuso al bloqueo a Cuba, el único. Una luz en el horizonte. México siempre ha sido solidario con el pueblo cubano, siempre, un pueblo hermano. Este es un asunto de fraternidad. México es un pueblo fraterno que siempre da la mano al que sufre», dijo Sheinbaum en su conferencia de prensa diaria.

El viernes pasado, Sheinbaum celebró el acercamiento entre Cuba y Estados Unidos y reiteró que su Gobierno seguirá promoviendo el diálogo diplomático y respaldando al pueblo cubano en medio de las renovadas tensiones entre Washington y La Habana.

El pasado 28 de febrero, dos buques de la Armada mexicana atracaron en la bahía de La Habana con un segundo paquete de ayuda humanitaria para la isla, con 1.200 toneladas de alimentos, enviado para paliar la crisis del país, agravada por el asedio petrolero de Estados Unidos. EFE

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