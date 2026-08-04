Un buque de carga es alcanzado por un proyectil al noreste de Omán, según aviso marítimo

Compartir

1 minuto

Londres, 4 ago (EFE).- Un buque de carga ha comunicado que ha sido alcanzado por un proyectil de origen desconocido en aguas al noreste de Omán, según una advertencia de las Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés).

En una aviso colgado en su página de X, la UKMTP señala que recibió un informe del incidente ocurrido a 20 millas náuticas (unos 37 kilómetros) al noreste de Al Khasab, en Omán.

Añade que las autoridades investigan el suceso, pero se recomienda a los buques transitar con precaución e informar a la UKMTO de cualquier actividad sospechosa, agrega la advertencia.

La UKMTO es una organización respaldada por la Marina británica que actúa como vínculo de seguridad entre las fuerzas militares y el transporte marítimo comercial en aguas de alto riesgo.

Este incidente se conoce después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtiera el lunes que las negociaciones que asegura se están produciendo con Irán son la «última oportunidad» que tiene Teherán para firmar un «buen» acuerdo que ponga fin a la guerra. EFE

vg/jlp