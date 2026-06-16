Un buque de guerra ruso realiza disparos de aviso en el canal de la Mancha, según medios

Compartir

2 minutos

(Actualiza con la versión rusa)

Londres, 16 jun (EFE).- Marineros de un buque de guerra ruso realizaron este martes disparos de advertencia contra un yate de propiedad civil registrado en el Reino Unido que navegaba a unos 450 metros de distancia en el canal de la Mancha, informan los medios británicos.

El ministerio de Defensa confirmó que investiga el incidente, sin aportar más detalles.

Los medios señalan que los disparos, presuntamente realizados desde la fragata rusa Admiral Grigorovich, se produjeron en torno a las 11:40 horas (10:40 GMT), en aguas entre la isla inglesa de Wight y la costa de Normandía (Francia). No se registraron heridos ni daños materiales.

El Ministerio de Defensa de Rusia confirmó el incidente y aseguró que el yate no respondía a las señales de la tripulación del buque ruso al que se aproximaba de una manera peligrosa.

«No hubo cambios en la trayectoria del yate ni respuesta a las solicitudes (de contacto) por radio internacional», aseguraron los militares rusos.

La nota oficial señala que antes de realizar los disparos de advertencia el buque ruso lanzó bengalas y emitió señales acústicas sin que la embarcación británica cambiara de curso.

De acuerdo con las fuentes, el suceso no estaría relacionado con el abordaje el pasado domingo por parte de las autoridades británicas, también en aguas del canal, del petrolero Smyrtos, perteneciente a la flota clandestina rusa.

El capitán de ese buque, el ciudadano indio Ajay Pant, de 38 años, fue detenido y compareció hoy ante un tribunal inglés, acusado de «suministrar o entregar directa o indirectamente por vía marítima» crudo procedente de Rusia a un tercer país, en contravención de las sanciones impuestas a Moscú tras su invasión de Ucrania en 2022.

Los buques de guerra rusos que atraviesan el canal de la Mancha son vigilados habitualmente por la Marina Real británica. En este caso, el Admiral Grigorovich estaba siendo monitorizado por el patrullero HMS Mersey, mientras que una embarcación auxiliar fue enviada al yate para recabar información sobre lo ocurrido. EFE

jm-mos/fpa/pcc