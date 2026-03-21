The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Un buque de Nuestra América zarpa desde México hacia Cuba con ayuda humanitaria

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Puerto Progreso (México), 20 mar (EFE).- Unn buque de la delegación mexicana del convoy Nuestra América zarpó este viernes con destino a Cuba desde Puerto Progreso, en Yucatán (sureste de México) como parte de una iniciativa de solidaridad que busca entregar ayuda humanitaria, en medio del deterioro económico en el país caribeño y del embargo impuesto por Estados Unidos.

La misión contemplaba la participación de tres embarcaciones; sin embargo, dos veleros que preveían partir desde Isla Mujeres (Quintana Roo) retrasaron su salida debido a condiciones climáticas adversas.

El buque, que prevé arribar a La Habana el lunes 23 de marzo, transporta 30 toneladas de ayuda humanitaria, entre alimentos, medicamentos, productos de higiene y paneles solares recolectados por organizaciones de la sociedad civil. EFE

mjc-lc/afs/sbb

(foto) (video)

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR