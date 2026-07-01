Un buque encalla en Ormuz por no seguir la ruta autorizada por Irán, según medio iraní

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Teherán, 1 jul (EFE).- Un portacontenedores quedó encallado este miércoles en el estrecho de Ormuz tras navegar por una zona de escasa profundidad «fuera de la ruta marítima autorizada» por Teherán, informó la televisión estatal iraní.

El medio oficial indicó que la embarcación quedó varada con su carga después de elegir un recorrido alternativo que le impidió continuar la navegación.

Hasta el momento no se conoce la bandera del buque ni el alcance de los daños sufridos.

El incidente se produce después de que Irán atacara en los últimos días al menos dos buques que, según Teherán, atravesaban el estrecho de Ormuz sin su autorización, a lo que Estados Unidos respondió con bombardeos contra objetivos militares en la costa sur iraní.

La Armada de la Guardia Revolucionaria ha instado reiteradamente a los buques a transitar por el estrecho de Ormuz a través de la ruta establecida por Irán y ha advertido de que, en caso contrario, podrían producirse accidentes con consecuencias «irreparables».

La República Islámica sostiene que la única vía autorizada para el tránsito de embarcaciones hacia el estrecho de Ormuz discurre al sur de la isla iraní de Larak, donde, según afirma, se encuentra el corredor más adecuado para la navegación debido a la profundidad de sus aguas y a la amplitud del canal y no está minado.

Según la Guardia Revolucionaria, los buques que coordinan previamente su paso por esa ruta y reciben un itinerario oficial cuentan con la protección de sus fuerzas navales desde su entrada en el golfo Pérsico hasta su salida.

Anoche, el presidente del Parlamento iraní y jefe negociador en las conversaciones de paz con Estados Unidos, Mohamad Baqer Qalibaf, defendió la soberanía de Irán sobre el estrecho de Ormuz, al que calificó como «el mayor instrumento de poder» del país.

«Irán no renunciará bajo ninguna circunstancia a sus derechos sobre el estrecho de Ormuz. Estas son nuestras aguas territoriales», afirmó, en referencia al plan de Teherán de cobrar por los servicios de seguridad y navegación prestados en esa estratégica vía marítima. EFE

ash/jlr/ah