Un buque griego es atacado cerca de Ormuz sin dejar víctimas, según un diario

1 minuto

Atenas, 11 mar (EFE).- Un buque granelero de propiedad griega fue alcanzado este miércoles por un proyectil de origen desconocido cerca del estrecho de Ormuz, en el Golfo Pérsico, informó el diario Naftemporiki.

El granelero ‘Star Gwyneth’, que navega bajo bandera de las Islas Marshal, pero pertenece a la naviera griega ‘Star Bulk Carriers’ fue alcanzado en el casco por un proyectil unas 50 millas naúticas al noroeste de Dubai, informó ese medio. EFE

dsp-as/jfu