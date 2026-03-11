Un buque griego es atacado cerca de Ormuz sin dejar víctimas, según un diario

Atenas, 11 mar (EFE).- Un buque granelero de propiedad griega fue alcanzado este miércoles por un proyectil de origen desconocido cerca del estrecho de Ormuz, en el Golfo Pérsico, informó el diario Naftemporiki de Grecia.

El granelero ‘Star Gwyneth’, que navega bajo bandera de las Islas Marshall pero pertenece a la naviera griega ‘Star Bulk Carriers’, fue alcanzado en el casco por un proyectil unas 50 millas naúticas al noroeste de Dubai, informó ese medio griego.

Previamente, la agencia británica de Operaciones Comerciales Marítimas (UKMTO, en inglés), que controla la seguridad de barcos y marineros alrededor del mundo, había alertado de que un barco granelero fue alcanzado por un proyectil desconocido a 50 millas náuticas del noroeste de Dubái, si mencionar el nombre del buque.

Según la alerta de la UKMTO, el propio capitán de la embarcación informó del ataque, de autoría aún desconocida, y adelantó que la tripulación se encuentra «sana y salva», sin destacar impactos ambientales.

Antes de este incidente, UKMTO alertó sobre otros dos ataques a un buque portacontenedores y a un carguero cerca del estrecho de Ormuz.

El capitán del portacontenedores informó de que el buque, situado en el Golfo Pérsico unos kilómetros al noreste de Dubai sufrió daños causados por un proyectil de origen desconocido.

«Por el momento se desconoce la magnitud de los daños, pero la tripulación los está investigando. El capitán informa además de que todos los miembros de la tripulación se encuentran a salvo y localizados», señaló UKMTO.

Respecto al carguero, este también fue alcanzado por un «proyectil desconocido» a 11 millas náuticas al norte de Omán, en el estrecho de Ormuz.

El impacto del proyectil ha provocado un incendio a bordo, por lo que el capitán del barco ha solicitado ayuda y la tripulación está evacuando el buque, informó UKMTO.

Unas horas después, el incendio había sido extinguido sin detectarse contaminación ambiental, mientras que la tripulación necesaria permanecía a bordo para gestionar la situación, según la misma fuente.

Según Naftemporiki, el buque portacontenedores es el ‘One Majesty’ de bandera japonesa, mientras que el carguero, cuyo nombre por ahora se desconoce, navega bajo bandera tailandesa. EFE

