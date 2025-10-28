Un buque hospital de la Armada de China visitará por primera vez Nicaragua

(Actualiza con nota de prensa del Gobierno de Nicaragua y más detalles)

San José, 28 oct (EFE).- El buque hospital ‘Ark Silk Road’ de la Armada del Ejército Popular de Liberación de la República Popular China llegará por primera vez a Nicaragua para una «visita de intercambio de carácter humanitario con el Ejército de Nicaragua», informaron este martes las autoridades del país centroamericano.

El navío, con 389 tripulantes, llegará el próximo sábado a la costa del Pacífico nicaragüense y permanecerá en el puerto de la ciudad de Corinto (oeste) hasta el próximo 30 de noviembre, según un decreto enviado con carácter urgente a la Asamblea Nacional (Parlamento) por los esposos y copresidentes de ese país, Daniel Ortega y Rosario Murillo.

En una declaración, el Gobierno sandinista destacó que Nicaragua y China fortalecerán sus lazos de amistad con la llegada de ese buque hospital, denominado “Arca de la Ruta de la Seda” No. 867.

Ese buque es parte de la «Misión Armonía 2025”, iniciativa humanitaria de China para ofrecer atención médica gratuita y fortalecer lazos internacionales, subrayó Managua.

Resaltó que entre la tripulación se encuentran médicos especialistas y generales, personal de enfermería y de apoyo, que prestarán atención a las familias nicaragüenses y fortalecerán las capacidades de médicos locales.

El Ejecutivo nicaragüense explicó que el navío ha visitado Fiji y Tonga, y que Nicaragua será el primer país de América Latina que visitará para brindar servicios y fomentar intercambios culturales y diplomáticos.

«El ‘Arca de la Ruta de la Seda’ es el buque hospital oceánico más reciente diseñado y construido por China, con capacidades avanzadas para realizar más de 60 tipos de procedimientos médicos», continuó la información oficial nicaragüense.

Posee 14 departamentos clínicos y siete unidades auxiliares de diagnóstico, con capacidad para acoger hasta 300 pacientes a la vez, de acuerdo con la información.

En simultáneo, su infraestructura le permite realizar más de 60 tipos de procedimientos médicos, desde cirugía general y ortopedia hasta obstetricia, ginecología y oftalmología.

También está equipado con un helicóptero a bordo para evacuaciones médicas y rescates de emergencia, y proporcionan consultas gratuitas, diagnósticos y cirugías a miles de personas en cada puerto.

En Fiji completó una visita de siete días brindando 3.330 atenciones y 426 cirugías, mientras que en Tonga finalizó su misión, atendiendo a más de 5.000 personas, según Managua.

Nicaragua restableció las relaciones con China en diciembre de 2021, inmediatamente después de romper con Taiwán, uno de sus mejores socios económicos y principales cooperantes en el momento de la ruptura.

El 20 de diciembre de 2023, Ortega, quien suele despotricar del «imperialismo de Estados Unidos», calificó de «mejor regalo navideño» y «una gran noticia» el acuerdo entre China y Nicaragua de elevar sus relaciones diplomáticas al grado de «asociación estratégica».

Esa decisión se oficializó después de que el presidente chino, Xi Jinping, mantuviera una conversación telefónica con Ortega la noche anterior.

Las relaciones diplomáticas entre la República Popular China y la República de Nicaragua se establecieron inicialmente en diciembre de 1985, durante el primer Gobierno sandinista (1979-1990).

En 1990, el Gobierno de Violeta Barrios de Chamorro estableció lazos con Taiwán y, finalmente, el 10 de diciembre de 2021 China y Nicaragua reanudaron relaciones diplomáticas después de que el país centroamericano cortara los lazos con Taipéi, territorio cuya soberanía reclama China. EFE

mg/gf/enb