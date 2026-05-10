Un café para encontrarla: la campaña de un colombiano que busca a su madre desaparecida

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Pereira (Colombia), 10 may (EFE).- Mientras millones de familias celebran este domingo el Día de la Madre en Colombia y otros países de América Latina, Sergio Delgado vive una ausencia que cambió su vida hace casi cuatro años cuando su madre desapareció, una búsqueda que hoy impulsa con la imagen de su progenitora impresa en bolsas de café, con la esperanza de encontrarla.

Su madre, Rosalba Velandia Salazar, salió de su casa en Piedecuesta, en el departamento de Santander (noroeste), el 14 de julio de 2022 sin teléfono celular, sin dinero y sin llaves, mientras atravesaba un periodo difícil por un diagnóstico psiquiátrico, cuenta Delgado a EFE en Pereira, en la zona cafetera del centro del país.

Rosalba caminó aproximadamente 20 kilómetros hasta llegar a un peaje ubicado en una carretera nacional, donde fue vista por última vez, y desde entonces no existe información clara sobre su paradero.

«De ahí no se sabe nada más. Se presumen muchas hipótesis, pero no sé hacia dónde pudo haber tomado mi mamá», relata.

Según cifras de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), hasta abril de 2024 en Colombia había registradas 111.640 personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado, a los que se suman otros miles por diferentes razones.

El hijo de Rosalba, que desde que se perdió su rastro no ha dejado de buscarla, ha ideado después de casi cuatro años una manera de mantener vigente su rostro y su historia.

Así nació ‘Un café para encontrarla’, una campaña de comercialización del grano que lleva la imagen y el nombre de Rosalba Velandia Salazar en cada empaque junto con el mensaje «Si la ves, infórmanos» y un código QR con los datos, con el objetivo de convertir cada taza en una oportunidad para hablar de su desaparición.

«Cuando ya fue oficialmente el lanzamiento de la marca, sentí mucha gratitud. La emoción de ver su rostro en un producto que las personas podían tener en sus manos fue algo maravilloso para mí», expresa el joven emprendedor, que recuerda que, al ver por primera vez los paquetes de 450 gramos de café, no pudo contener el llanto.

Mantener viva la búsqueda

Más allá de vender café, Delgado asegura que su propósito es mantener viva la imagen de Rosalba y lograr que más personas conozcan el caso: «El papel que cumple este emprendimiento es no perder la esperanza, para que la gente nunca olvide el rostro de mi mamá», afirma.

La iniciativa, bajo el usuario ‘Mi mamita aparecerá’, ha generado una fuerte reacción en redes sociales, donde miles de personas han compartido la historia de Rosalba y le han enviado a su hijo mensajes de apoyo y solidaridad.

«En este mes de mayo, el mes de las madres, llega la inauguración del café para encontrar a Rosalbita. Es una madre que me enseñó el valor del amor, el respeto y el trabajo, y siento mucha emoción de que un café totalmente colombiano haya salido al mercado», expresó el joven en un vídeo divulgado en su cuenta de Instagram.

Para Delgado, cada publicación compartida representa una posibilidad de llegar a personas que nunca habían escuchado la historia de Rosalba y quizás puedan reconocerla en algún lugar.

En medio del dolor, el hijo insiste en que esta bebida insignia de Colombia puede convertirse en un puente para conversar sobre la ausencia, la memoria y la esperanza con vecinos, amigos y familiares.

«Un café es para contar una historia. Siéntese, tómese el cafecito y cuente la historia de mi mami», pide. EFE

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