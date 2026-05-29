Un campo de trigo como lienzo: la obra ecologista que el cambio climático «casi destruyó»

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Toulouse (Francia), 29 may (EFE).- La artista visual Almudena Romero (Madrid, 1986) presentó este viernes su obra ‘Farming Photographs’ (‘Cultivando Fotografías’), que emplea el cultivo de trigo para dibujar un ojo en un campo a las afueras de Toulouse (sur) y que «casi fue destruida» por la misma inestabilidad climática que busca denunciar.

La obra retrata un ojo humano que no pertenece a ninguna persona real; un «ojo simbólico de la humanidad», en palabras de Romero, inspirado en las mariposas que emulan los ojos del búho -su depredador natural- en el patrón de sus alas.

«Es una especie de mirada de vuelta al depredador. Yo pensé: ‘si la tierra pudiese hacer un ojo de su depredador, de su mayor riesgo, haría un ojo humano'», explicó.

El diseño final, llevado a cabo junto al Instituto Nacional Francés de Investigación Agrícola (INRAE), ocupa poco más de una hectárea: 11.000 metros cuadrados en los que, para dar forma al ojo, cada planta representa un ‘píxel’ de la imagen.

«El comentario que la obra quiere hacer sobre cómo convivimos con otras especies y el impacto que tenemos en la tierra ha sido lo que casi destruye la obra, porque es el cambio climático generado por las personas lo que resulta luego en lluvias extraordinarias en febrero y en esta ola de calor en mayo», dijo la artista en declaraciones a EFE.

El pasado mes de febrero fue el más lluvioso registrado en la zona desde 1959, que inundó el campo en el que se encuentra la obra temporal, y la ola de calor que actualmente afecta a toda Francia -la cual ha batido récords para un mes de mayo- ha precipitado la maduración del cereal hasta casi hacerla desaparecer.

«La hierba verde aguanta hasta mediados de junio, pero ha venido esta ola de calor extremo y (…) lo que nosotros pensábamos que se iba a poder ver durante un mes y medio se ha podido ver durante dos semanas. Ha existido y hoy existe todavía un poco, pero en un tiempo mucho más corto», detalló la arista, en referencia al cambio de coloración de verdes a amarillo.

Romero afirmó que, si bien el arte ambiental o ‘Land Art’ se realiza desde la década de los 70, esta es la primera vez que se lleva a cabo un mosaico con ‘píxeles’ agrícolas de diferentes tonalidades.

Cabe añadir que el proyecto ha podido realizarse tras un primer intento fallido en octubre de 2024, cuando un episodio de lluvias torrenciales -coincidente con el temporal sufrido en España- impidió la plantación de los cultivos.

Los organizadores del proyecto aseguraron en un comunicado que, tras los cambios súbitos de temperatura y las fuertes lluvias, «no estaba claro si las gramíneas crecerían según lo previsto, ni si la imagen llegaría a aparecer».

El trigo que ha dado forma a la obra será cosechado en agosto y, según las previsiones del proyecto, se molerá para producir harina que se «distribuirá localmente».

Almudena Romero trabaja las múltiples vertientes de la fotografía con materiales orgánicos y sostenibles, y ha expuesto su obra en museos como el Victoria and Albert Museum de Londres o la Maison Européenne de la Photographie (MEP), en París.EFE

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