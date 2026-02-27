Un candidato al Congreso de Colombia, desaparecido en medio de la violencia política

Un candidato al Congreso de Colombia desapareció el miércoles y otra candidata fue liberada tras casi 24 horas de presunta retención, a pocos días de las elecciones legislativas del 8 de marzo, marcadas por la violencia política, informaron autoridades.

Andrés Vásquez, miembro de un partido de derecha que aspira al Senado, y Anita Guetío, una indígena que busca llegar a la Cámara baja, desaparecieron en medio de su campaña.

Guetío apareció el jueves «sana y salva», pero el paradero de Vásquez aún se desconoce.

El país vive su mayor crisis de seguridad en una década de cara a los comicios legislativos.

Los colombianos también elegirán el 31 de mayo al sucesor del presidente Gustavo Petro.

«(Guetío) está ilesa. Pero estamos preocupados porque estos hechos no deberían suceder», dijo a medios de comunicación el procurador general, Gregorio Eljach.

La candidata perdió contacto cuando se trasladaba junto a su equipo de trabajo por una carretera del departamento de Cauca (suroeste), donde operan grupos guerrilleros.

Su vehículo «fue hurtado (…) en el momento de la presunta retención» dijo en X la Unidad Nacional de Protección, organismo encargado de velar por la seguridad de los políticos y candidatos amenazados.

Por su parte, Vásquez desapareció la mañana del miércoles cuando salía de la casa de su padre en Pelaya, un pueblo del departamento de Cesar (norte), según su esposa. Familiares encontraron su automóvil abandonado.

«Estamos actuando con toda la capacidad y determinación de la Fuerza Pública para encontrarlos y traerlos sanos y a salvo a sus hogares», escribió en la red X Pedro Sánchez, ministro de Defensa.

Estos hechos se suman a varios ataques contra políticos en Colombia, donde continúan operando múltiples grupos criminales tras el acuerdo de paz con la guerrilla FARC de 2016.

El 10 de febrero, la senadora indígena Aida Quilcué, que pertenece al partido de Petro, fue secuestrada durante algunas horas en Cauca.

En agosto pasado murió el senador de derecha Miguel Uribe, quien aspiraba a ser candidato presidencial en estas elecciones.

El dirigente opositor fue baleado durante un acto público en Bogotá y las investigaciones apuntan que los autores intelectuales son guerrilleros de una disidencia de las FARC.

Los grupos armados que se financian con el narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal intentan imponer su control territorial y ejercer presión en las elecciones mediante la violencia.

