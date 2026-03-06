Un candidato presidencial promete retirar a Perú de la Corte IDH

El candidato ultraconservador Rafael López Aliaga, uno de los favoritos para las presidenciales de abril según encuestas, prometió este jueves que retirará a Perú de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) tras acusarla de beneficiar a «terroristas» con sus sentencias.

El Estado peruano ha sido responsabilizado por dicha Corte varias veces por violaciones de derechos humanos, la última de ellas este mismo jueves por un caso de esterilización forzada seguida de muerte.

El exalcalde de Lima, de 65 años, es un crítico de la instancia internacional, pues afirma que tiene un supuesto sesgo izquierdista.

Las resoluciones de la Corte IDH han servido de apoyo para enviar a la cárcel a militares y policías por crímenes graves.

«Tenemos que salirnos de la Corte Interamericana de Derechos ‘Inhumanos'», dijo López Aliaga en una conferencia de prensa en la ciudad de Cajamarca, más de 800 kilómetros al norte de Lima.

«Ha metido en la cárcel a los señores que han defendido el Perú del terrorismo ideológico (policías y militares) y ahora está defendiendo a los terroristas y sicarios», agregó.

El líder del partido Renovación Popular recorrió este jueves las calles de Cajamarca en una caravana haciendo campaña sobre una camioneta.

López Aliaga también planteó sancionar con cadena perpetua a los violadores de niños y a cualquier «presidente, alcalde, gobernador o ministro que toque (robe) un centavo del Estado peruano».

Añadió que bajo un eventual gobierno suyo, todos los condenados a esa pena serán enviados a prisiones ubicadas en zonas remotas de la Amazonía peruana.

Perú atraviesa una grave crisis de criminalidad. En 2025 se registraron 2.200 homicidios por delincuencia organizada y las denuncias por extorsión aumentaron en 19%, según datos de la policía.

El candidato es un ingeniero que ha hecho fortuna en los sectores hotelero y ferroviario.

Los actuales favoritos para pasar a un balotaje son López Aliaga, que lidera los sondeos con 10% de intención de voto, seguido de Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), con 9%, según la empresa Ipsos.

