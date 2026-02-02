Un capitán mercante ruso declarado culpable de matar a un marinero al chocar con carguero

Londres, 2 feb (EFE).- Un capitán mercante ruso ha sido declarado culpable este lunes de matar a uno de sus tripulantes por su responsabilidad en el choque contra un petrolero estadounidense en aguas británicas en marzo pasado.

El accidente, en las costas de Yorkshire (noreste de Inglaterra), involucró al portacontenedores Solong, de bandera portuguesa, y el petrolero estadounidense Stena Immaculate, y causó un incendio debido a las materias altamente inflamables que ambos transportaban.

El juicio tuvo lugar en un tribunal de Londres, y a su conclusión el jurado encontró al capitán Vladimir Motin culpable de homicidio causado por una negligencia grave.

La víctima fue el tripulante filipino Mark Angelo Pernia, de 38 años, cuyo cuerpo nunca fue recuperado y que deja una esposa y dos hijos en su país.

Motin, ruso originario de San Petersburgo, se encontraba solo de guardia en el momento de la colisión e incurrió en varios errores a la hora de reaccionar ante el fuego. Además, quedó demostrado que mintió en varias ocasiones durante el juicio sobre los hechos registrados aquel día.

La sentencia se conocerá el próximo jueves, y hasta entonces el capitán Motin quedará bajo custodia.

El barco que capitaneaba tenía una tripulación de 14 marineros, de nacionalidad rusa y filipina, y transportaba bebidas alcohólicas y sustancias consideradas peligrosas. EFE

