Un carguero incendiado en aguas de Omán y su tripulación evacuada

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Londres, 8 jun (EFE).- Un carguero ha sufrido este lunes un incendio en aguas de Omán, cerca del estrecho de Ormuz, y su tripulación ha tenido que ser evacuada, según informó este lunes el organismo británico de monitoreo de la navegación UKMTO.

Aunque el UKMTO no precisa las causas del incendio, lo califica de «actividad sospechosa», y precisa que sucedió a 15 millas náuticas del puerto de Masirah, en la costa del país bañada por el mar Arábigo, al sur del estrecho de Ormuz.

La evacuación de los tripulantes se hizo coordinadamente entre las autoridades de Omán y de India, lo que da una idea de que el carguero es tal vez de pabellón indio. El comunicado añade que el incendio no ha producido «impacto ambiental».

Esta zona del mar Arábigo ha sido escenario de otros ataques en los pasados meses, sea a manos de Irán -que ha impuesto un bloqueo selectivo al cruce por el estrecho de Ormuz-, o a manos de Estados Unidos, que ha respondido con un bloqueo aplicado solo a los cargueros que salgan de puertos iraníes. EFE

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