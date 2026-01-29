Un carguero rumbo a España es auxiliado cerca de Cerdeña tras una avería en pleno temporal

Roma, 29 ene (EFE).- Un buque de carga que navegaba desde Egipto a España fue auxiliado por la Guardia Costera italiana frente al sur de la isla de Cerdeña (este) después de sufrir una avería en el motor en medio del fuerte temporal que azota el Mediterráneo occidental, informaron este jueves fuentes oficiales.

La nave, con bandera de San Cristóbal y Nieves y dedicada al transporte de ganado aunque viajaba sin carga, se dirigía al puerto español de Cartagena cuando se quedó sin propulsión cerca de la pequeña isla de San Pietro, situada al suroeste de Cerdeña.

El mal estado del mar y los intensos vientos empujaron al buque hacia una zona rocosa de la costa, lo que llevó a las autoridades italianas a activar un operativo de emergencia. La intervención incluyó embarcaciones de apoyo y helicópteros, logrando mantener a salvo a los 33 tripulantes en todo momento.

Durante la noche, un remolcador de gran potencia logró alejar la nave de la costa y asegurar su estabilidad, evitando posibles daños mayores. Las autoridades confirmaron que no hubo heridos ni impactos ambientales como consecuencia del incidente.

Este lunes, el Gobierno italiano declaró el estado de emergencia nacional en las regiones de Calabria, Sicilia (sur) y Cerdeña (este), gravemente afectadas por sucesivos temporales y aprobó una partida inicial de 100 millones de euros para las labores de reconstrucción y asistencia urgente. EFE

