Un caza de la OTAN derriba un dron de origen desconocido en el espacio aéreo de Estonia

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Berlín, 19 may (EFE).- Un avión de combate de la misión de vigilancia aérea de la OTAN en el Báltico ha derribado este martes un dron de origen desconocido que había penetrado en el espacio aéreo de Estonia, informó el ministro de Defensa de ese país, Hanno Pevkur.

Según declaró a la cadena pública ERR, la entrada del dron fue registrada por los dispositivos de las Fuerzas de Defensa estonias, que lo detectaron hacia el mediodía sobre el lago Võrtsjärv, en el sur del país y a unas decenas de kilómetros de la frontera con Rusia.

«Adoptamos todas las medidas necesarias y un caza de la misión de seguridad aérea en el Báltico derribó el dron», dijo el ministro, que subrayó que no ha habido heridos.

«Todavía estamos analizando las circunstancias exactas, pero el contacto se produjo en algún lugar sobre el lago Võrtsjärv y estamos localizando los fragmentos, que puede que estén sobre tierra, no sobre el lago Võrtsjärv», detalló Pevkur.

Las Fuerzas de Defensa estonias emitieron una alerta por amenaza aérea en el sur de Estonia, para los distritos de Tartu, Võru, Jõgeva, Viljandi, Valga y Põlva, aunque según ERR algunos usuarios también recibieron mensajes de advertencia en la capital, Tallín.

A las 12:55 hora local (9:55 GMT), se informó de que la amenaza había pasado.

Varios drones ucranianos atacaron este martes objetivos en el noroeste de Rusia, donde tuvieron que cerrar temporalmente el aeropuerto de Pulkovo de San Petersburgo, así como el de Pskov, a una cincuentena de kilómetros de la frontera estonia.

El gobernador de la región de Leningrado anunció que las defensas aéreas rusas habían derribado dos drones sobre esa región.

Este mes se han sucedido las alertas por la entrada de drones en el espacio aéreo de los países bálticos y de Finlandia.

En Letonia dos dispositivos no tripulados de origen ucraniano llegaron a impactar en una infraestructura a 60 kilómetros de la frontera, sin ser detectados de inmediato, lo que provocó una crisis de Gobierno y la dimisión la semana pasada de la primera ministra, Evika Silina. EFE

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