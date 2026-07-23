Un caza ruso Su-57 se estrella en la región de Moscú

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Moscú, 23 jul (EFE).- Un caza ruso Su-57 se estrelló este jueves en la localidad de Zvenígorod, en la región que rodea a la capital rusa, según informó la prensa local.

El caza a reacción cayó en un descampado entre la ciudad de Zvenígorod y la aldea de Lúkino alrededor del mediodía, según el medio ‘Ostorozhno, Nóvosti’ (‘Cuidado, Noticias’).

El lugar del accidente se encuentra a unos 40 kilómetros al oeste de Moscú. Los testigos del incidente declararon que el avión de combate volaba a baja altura sobre la ciudad y que el piloto logró eyectarse.

El Ministerio de Defensa ruso emitió un comunicado en el que aseguraba que el avión cayó en un lugar inhabitado sin causar daños a infraestructura urbana y que el piloto se encuentra a salvo.

«El vuelo se realizó sin portar armamento. Según información preliminar, la causa del accidente fue un fallo técnico», añadieron.

En junio también se estrelló un bombardero Tu-22M3 en la región siberiana de Irkutsk. Los tripulantes lograron catapultarse en paracaídas momentos antes del impacto.EFE

mos/cg