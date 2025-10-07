Un centenar de paraguayos juran la Constitución española en el marco de su fiesta nacional

Asunción, 7 oct (EFE).- Un centenar de ciudadanos paraguayos que adquirieron la nacionalidad española por la Ley de Memoria Democrática juró este miércoles la Constitución de ese país, en un acto que hace parte de las celebraciones de la fiesta nacional de España en Paraguay.

El Palacete Peris, sede de la embajada en Asunción, albergó la ceremonia de juramento colectivo, a la que asistieron dos grupos de ciudadanos y fue encabezada por el embajador de España en Paraguay, Javier Parrondo.

El diplomático destacó que por la Ley de Memoria Democrática muchos paraguayos se han «reconectado» con sus ancestros españoles.

«Esos lazos, esos intercambios personales, se sienten en cada rincón del Paraguay. Son relaciones de distinta naturaleza, pero sobre todo humanas», agregó.

Parrondo indicó que la colectividad española está formada por más de 10.000 residentes en Paraguay, una parte como resultado de esa norma, que entró en vigor el 21 de octubre de 2022.

«Nosotros calculamos que la ley de Memoria Democrática y otras leyes anteriores han permitido doblar el número de españoles en Paraguay, pasando a engrosar la cifra de 10.100 que son los que actualmente conforman la colectividad española», indicó.

Detalló que a la ley propiamente dicha se han acogido un total de 2.700 paraguayos y aún hay plazo hasta el próximo 22 de octubre para presentar las solicitudes.

La norma establece que los descendientes de abuelos o padres originariamente españoles pueden optar por la nacionalidad.

Entre los nuevos ciudadanos que juraron la Constitución estuvo Ariel Plá, de 85 años, hijo de la artista, escritora y periodista española Josefina Plá, que vivió gran parte de su vida en Paraguay, hasta su muerte en 1999.

Ariel Plá asistió a la ceremonia acompañado de su hijo, del mismo nombre. Los dos recorrieron la exposición en honor de la artista que inauguró la embajada como parte del programa Aires de España, organizado a propósito de la fiesta de ese país y que incluye una serie de actividades culturales, gastronómicas y deportivas que se celebran en este mes de octubre. EFE

