The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Un centro científico francés da 5.000 euros a 10 voluntarios que aguanten 10 días tumbados

Este contenido fue publicado en
1 minuto

París, 10 feb (EFE).- El Instituto de medicina y de fisiología espacial Medes, con sede en Toulouse (sur de Francia), busca diez voluntarios que puedan estar diez días seguidos tumbados a cambio de 5.000 euros, informó a EFE ese centro.

El estudio científico, programado para el próximo junio, tiene como meta ver cómo el cuerpo humano se adaptaría a una situación de ingravidez en el espacio.

La simulación, organizada por una solicitud del Centro Nacional de Estudios Aeroespaciales (CNES) de Francia, se realiza en tierra debido a la dificultad de llevar a cabo ciertas investigaciones científicas durante los vuelos espaciales.

«La idea es saber cómo se redistribuyen los fluidos del cuerpo, el agua y la sangre, en unas condiciones de ingravidez», señaló una portavoz del Medes.

El Instituto de medicina y de fisiología espacial busca a diez hombres, de entre 20 y 40 años y con un buen nivel de francés. Los candidatos deben de tener buena salud y ser asiduos de la práctica deportiva.

Esos voluntarios estarán diez días tumbados, en una posición ligeramente inclinada, ingiriendo apenas 250 calorías al día. EFE

atc/cat/acm

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR