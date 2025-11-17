Un choque en cadena de 13 vehículos deja dos muertos y cuatro heridos en Corea del Sur

Seúl, 17 nov (EFE).- Dos personas murieron y cuatro resultaron heridas este lunes en un aparatoso choque en cadena que involucró 13 vehículos, incluidos un camión cisterna y varios camiones de carga, en una autopista del sureste de Corea del Sur, el cual provocó además un incendio y derrame de combustible.

El siniestro ocurrió a las 03:12 hora local (06:12 GMT del domingo) en la autopista Sangju-Yeongcheon, a unos 320 kilómetros al sureste de Seúl, cuando un camión cisterna de 26 toneladas cargado con 24.000 litros de combustible colisionó por detrás contra un camión de carga de 25 toneladas que circulaba por el mismo tramo, según informó la policía, citada por la agencia local de noticias Yonhap.

Tras este primer impacto, un camión de 14 toneladas embistió al cisterna, lo que desencadenó nuevas colisiones con otros vehículos que venían detrás, incluidos turismos y un autobús, cuya veintena de pasajeros sobrevivió.

El camión cisterna, el de 14 toneladas y otro de 2,5 toneladas ardieron en llamas, que fueron extinguidas por los bomberos en unas dos horas y media.

No se ha corroborado si el incendio fue provocado por el contenido del camión cisterna. Asimismo, un policía citado por la agencia surcoreana dijo que la carga de tal vehículo no presentaba riesgo de explosión.

Además, varias vigas de acero H, que transportaba uno de los camiones, cayeron sobre el carril contrario tras el impacto inicial, lo que provocó que un turismo, otro camión cisterna y un camión de 13 toneladas chocaran contra el muro de contención y las barreras de seguridad, según la agencia.

El conductor del camión de 2,5 toneladas y el de un turismo que viajaba en sentido contrario fallecieron en el siniestro.

Parte del combustible del cisterna cayó además desde el viaducto donde se produjo el accidente y se filtró hacia arrozales y canales de riego cercanos, lo que llevó a las autoridades locales a iniciar labores de contención y limpieza, según la agencia surcoreana. EFE

