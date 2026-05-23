Un choque entre dos tranvías en la ciudad alemana de Düsseldorf ocasiona 28 heridos

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Berlín, 23 may (EFE).- Un total de 28 personas resultaron heridas este sábado en un accidente entre dos tranvías que chocaron de frente en la ciudad alemana de Düsseldorf, en el oeste de Alemania, en un suceso cuyas causas investiga la Policía.

Según un comunicado de los Bomberos de Düsseldorf, estos fueron notificados del accidente sobre las 9.30 GMT y sus operativos participaron en un amplio dispositivo que se mantuvo durante dos horas y en el que participaron servicios de emergencias y agentes de la Policía en la céntrica calle Graf-Adolf-Strasse.

El choque se produjo en el cruce de esa calle con la Berliner Allee, otra arteria del centro de Düsseldorf.

Las 28 personas que se vieron afectadas en el accidente fueron llevadas para recibir atención médica a varios hospitales de la ciudad, y el diario Rhenische Post, periódico editado en Düsseldorf, indicó que cinco de los heridos se encuentran en estado grave.

La Policía investiga las causas del accidente, que causó alteraciones en el transporte público y el tráfico rodado en la ciudad.

Düsseldorf, que cuenta con unos 618.000 habitantes, es la capital del estado federado de Renania del Norte-Westfalia, el más poblado de Alemania con más de 18 millones de habitantes. EFE

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