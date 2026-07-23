Un ciberataque deja a Rumanía sin catastro inmobiliario desde el pasado día 14

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Alexandra Spanu

Bucarest, 23 jul (EFE).- Un ciberataque contra la Agencia Nacional de Catastro y Publicidad Inmobiliaria (ANCPI) paraliza desde el pasado 14 de julio el mercado inmobiliario de Rumanía, donde miles de personas esperan poder cerrar operaciones de compraventa de viviendas ya firmadas.

Las autoridades del país balcánico, que trabajan desde hace nueve días sin descanso para restablecer el acceso a los servidores de la Agencia -por ahora en vano-, aseguran que los datos relativos a la propiedad no han resultado comprometidos.

Según prensa rumana, una empresa de seguridad cibernética israelí ha identificado como responsable del ataque a un pirata informático argelino, conocido como «ByteToBreach» y que en el pasado habría vendido datos robados a Gobiernos, bancos y aerolíneas.

La propia ANCPI calificó lo sucedido como «el incidente técnico más grave de la historia de la institución», después de que un ciberataque inutilizara su infraestructura informática central, incluida la plataforma nacional de catastro y registro de la propiedad e-Terra.

La interrupción dejó fuera de servicio los sistemas en línea del registro de la propiedad, el correo electrónico oficial y las aplicaciones utilizadas por notarios, abogados, especialistas catastrales y empleados de ANCPI, lo que impide registrar nuevas transacciones inmobiliarias y tramitar solicitudes ya presentadas.

El experto rumano en ciberseguridad Andrei Avadanei aseguró en declaraciones a una emisora local que «esto es sin duda el incidente de ciberseguridad más severo en la corta historia de la digitalización de la administración pública de Rumanía».

«Afecta a datos pertenecientes a una infraestructura clasificada como crítica para la seguridad nacional, incluidos los registros que abarcan todas las propiedades del país», destacó el experto.

El Gobierno rumano, por su parte, asegura que las instituciones competentes llevan a cabo acciones coordinadas para restaurar, verificar y proteger los sistemas informáticos.

«Por ahora, no existen indicios de que los datos técnicos y jurídicos relativos a las propiedades gestionadas a través de los sistemas de la ANCPI se hayan visto afectados», señalaron este jueves fuentes del Ejecutivo a EFE en Bucarest.

Al mismo tiempo, los informáticos del Gobierno están a punto de concluir la migración de la aplicación de ANCPI a la nube del Gobierno rumano, un proceso que finalizará posiblemente «en las próximas horas».

Una vez completada la migración, el Centro Nacional de Ciberinteligencia llevará a cabo una auditoría independiente para determinar si es necesario adoptar medidas adicionales de seguridad.

El director de la Dirección Nacional de Ciberseguridad de Rumanía (DNSC), Dan Cimpean, dijo esta semana en declaraciones a la prensa rumana que el ataque parece haber tenido una motivación económica.

Según el experto, el ataque aprovechó vulnerabilidades conocidas del ‘software’ que las autoridades habían recomendado corregir recientemente, así como credenciales filtradas con anterioridad.

«No fue un ataque muy complejo», reconoció Cimpean. Eso sí, todo indica que los atacantes habrían conseguido extraer una cantidad limitada de información, como credenciales de usuarios y el código fuente de algunas aplicaciones.

Mientras tanto, miles de personas y empresas siguen a la espera de poder cerrar operaciones inmobiliarias ya acordadas ante la imposibilidad de obtener los certificados y extractos necesarios del registro de la propiedad de Rumanía.

La situación podría incluso acabar costando dinero a los compradores si no se resuelve pronto el acceso al registro, ya que según una reciente reforma fiscal, el Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) aplicado a la compraventa de viviendas nuevas aumentará el próximo 1 de agosto del 9 al 21 %. EFE

asp/jk/rf