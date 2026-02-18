Un ciberataque paralizó durante horas información y reservas de los ferrocarriles alemanes

Fráncfort (Alemania), 18 feb (EFE).- Los ferrocarriles alemanes sufrieron en la tarde de ayer martes un ciberataque que paralizó durante algunas horas los sistemas de información de trenes y de reservas de billetes de la compañía.

Deutsche Bahn informó de que gracias a las medidas de defensa pudo evitar daños mayores y estos sistemas funcionan ya con normalidad.

El ciberataque afectó a la aplicación de Deutsche Bahn «DB Navigator» y a su página web bahn.de.

Deutsche Bahn no dijo quién cree que podría estar detrás del ataque cibernético, que comenzó el martes por la tarde e impidió que sus clientes obtuvieran información de horarios de trenes o reservar billetes. EFE

