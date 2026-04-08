Un ciclón extratropical deja un fallecido en Uruguay

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Montevideo, 8 abr (EFE).- El ciclón extratropical que afectó a Uruguay en la noche del martes y la madrugada de este miércoles dejó un fallecido, viviendas afectadas y muchos hogares sin luz.

Según informó la Intendencia del departamento (provincia) de Maldonado, la caída de un árbol provocó un accidente en el que perdió la vida una persona, al tiempo que las ramas que cayeron en diversos lugares afectaron infraestructura de manera parcial.

Dentro de los lugares más afectados se encuentra la mundialmente reconocida ciudad de Punta del Este, epicentro de la actividad social durante la temporada estival.

En Montevideo, según informó la Dirección Nacional de Bomberos, la caída de una rama de gran porte sobre dos viviendas provocó el colapso parcial de sus estructuras y dejó cuatro personas atrapadas en el interior.

Todas fueron rescatadas con éxito y dos de ellas debieron ser trasladadas a centros de salud por las lesiones sufridas.

Mientras tanto, la empresa estatal Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE) informó que el ciclón afectó el servicio de 232.000 clientes y pidió a la población extremar precauciones con los cables que se encuentra caídos.

Desde las 22:30 hora local (1:30 GMT) hasta las 6:00 hora local (9:00) Montevideo y los departamentos de Canelones, Maldonado y Rocha se encontraban bajo alerta naranja por vientos fuertes y muy persistentes de entre 60 y 70 kilómetros por hora, con rachas entre 80- 130 kilómetros por hora.

En las primeras horas de la mañana, el Instituto Uruguayo de Meteorología actualizó sus alertas y dejó una de color amarillo para el litoral este del país.

Esta también es por vientos fuertes y persistentes con rachas de entre 60 y 80 kilómetros por hora y afecta principalmente a los departamentos de Rocha y Treinta y Tres. EFE

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