Un ciclón toca tierra en el norte de Filipinas, que alerta de lluvias e inundaciones

2 minutos

Manila, 22 ago (EFE).- Una depresión tropical acompañada de vientos de hasta 90 kilómetros por hora tocó tierra este viernes en el norte de Filipinas, donde las autoridades dieron la alerta ante las fuertes precipitaciones y posibles inundaciones.

La tormenta, conocida localmente como Isang, golpeó la provincia norteña de Aurora hacia las 9:50 hora local (1:50 GMT), según la Agencia de Meteorología de Filipinas (PAGASA), apenas unas horas después de tomar fuerza al este del archipiélago y convertirse en una depresión tropical.

El ciclón contaba con vientos sostenidos de hasta 55 kilómetros por hora y ráfagas de 90 km/h, obligando a las autoridades a poner en alerta a varias provincias norteñas ante la posibilidad de inundaciones y debido a los fuertes vientos.

Isang atravesará a lo largo del día la norteña isla de Luzón, la mayor y más poblada del archipiélago, antes de emerger al oeste del país y avanzar por el mar de China Meridional hacia la provincia china de Hainan.

«Se prevé que Isang se intensifique hasta convertirse en tormenta tropical mañana por la mañana y que pueda alcanzar la categoría de tormenta tropical severa al acercarse a las aguas al sur de Hainan», indicó la oficina de meteorología filipina.

Este nuevo ciclón golpea el archipiélago apenas un mes después de que tres tormentas consecutivas dejaran al menos 25 fallecidos, además de provocar numerosas inundaciones en partes del país incluyendo en la capital.

La extensión de los daños y la falta de efectividad de los proyectos de control de inundaciones existentes, algunos de los cuales aparecen como finalizados sobre el papel pero inexistentes o de pésima calidad sobre el terreno, han desatado una investigación ante el Senado por posible corrupción entre la indignación del presidente, Ferdinand Marcos Jr.

Filipinas sufre unos veinte tifones y tormentas tropicales por año, especialmente en la temporada de lluvias, que suele comenzar en junio y termina en noviembre o diciembre. EFE

daa/pav/enb

