Un ciudadano sirio murió en la oleada de bombardeos israelíes contra el sur del Líbano

Beirut, 7 ago (EFE).- Al menos un ciudadano sirio murió y otras dos personas resultaron heridas a causa de la oleada de bombardeos israelíes lanzada anoche contra diversos puntos del sur del Líbano, informó este jueves el Ministerio de Salud Pública libanés.

Todas las víctimas se registraron en la localidad de Deir Siryan, una de las varias alcanzadas anoche por los cazas y drones del Estado judío en la región meridional del Líbano, según un comunicado del Centro de Operaciones de Emergencia en el departamento gubernamental libanés.

La Agencia Nacional de Noticias (ANN) explicó que en Deir Syrian fue alcanzado más de una vez un garaje de vehículos y excavadoras ubicado en las inmediaciones de viviendas residenciales, al tiempo que confirmó distintos ataques contra otras zonas como Deir Yassin o Qantara.

Por su parte, el Ejército israelí aseguró anoche en un comunicado que sus acciones estuvieron dirigidas contra almacenes de armas, una lanzadera e instalaciones con herramientas de ingeniería para la rehabilitación de infraestructura perteneciente al grupo chií Hizbulá.

Pese al cese de hostilidades acordado por ambos países el pasado noviembre, Israel ha continuado atacando el territorio libanés con bombardeos que a menudo asegura tienen como objetivo a miembros de Hizbulá o infraestructura perteneciente al movimiento.

La oleada del miércoles por la noche tuvo lugar después de que el Consejo de Ministros del Líbano encargara la víspera al Ejército la preparación de un plan para desarmar a la formación chií antes de final de año, entre crecientes presiones estadounidenses para poner en marcha ese proceso. EFE

