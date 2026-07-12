Un civil muerto y tres heridos tras ataques ucranianos en la región fronteriza de Bélgorod

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Moscú, 12 jul (EFE).- Un civil ruso murió este domingo en Bélgorod tras explotar el automóvil en el que se trasladaba a consecuencia de una mina, y otros tres resultaron heridos durante este incidente y otros ataques ucranianos contra esta región fronteriza rusa, según informaron las autoridades locales.

«Nuevos ataques del Ejército ucraniano. Murió un civil, otros tres resultaron heridos», señaló el servicio de prensa del Gobierno local en MAX, la red de mensajería rusa.

Según las autoridades, el incidente ocurrió en la localidad de Repiájovka del distrito Krasnoyáruski, cuando el automóvil explotó tras activar una mina terrestre.

El hombre murió en el lugar de los hechos, otro hombre que viajaba en el mismo automóvil fue trasladado en estado grave al hospital local con una lesión craneoencefálica abierta y heridas de metralla en varias partes del cuerpo.

En el distrito de Gráivoron, un dron FPV atacó a un hombre en bicicleta, que recibió heridas de metralla en el tórax y el abdomen y fue trasladado de urgencias a la capital regional.

En el distrito de Valúisk, otro civil sufrió una fractura abierta de la cadera y perdió dos dedos de una mano tras ser atacado por un dron ucraniano.

Además, en los distritos de Bélgorod y Shebékino fueron dañados varios edificios residenciales y un edificio administrativo, además de varios autos.

Horas antes las autoridades locales informaron de la muerte de un menor de edad el sábado por el ataque de un dron ucraniano.

Pese a que los médicos lucharon por su vida, el menor, que fue atacado mientras montaba bicicleta, murió debido a las heridas provocadas.

La región fronteriza de Bélgorod, junto con Kursk y Briansk, es uno de los territorios rusos más afectados por la guerra al ser un blanco permanente de ataques de drones de corto alcance y la artillería ucraniana.

La cifra de fallecidos en Bélgorod desde el inicio de 2026 ha superado las 80 personas. EFE

mos/mgr