Un civil muerto y un soldado herido en una explosión en el suroeste de Colombia

1 minuto

Bogotá, 26 nov (EFE).- Al menos una persona falleció y otra resultó herida este miércoles tras una explosión en la carretera Panamericana, la principal vía del suroeste de Colombia, informaron a EFE fuentes de la Policía Nacional.

«De acuerdo con la información preliminar, se trató de la activación de una carga explosiva al paso de un vehículo del Ejército Nacional, lo que lamentablemente dejó un civil fallecido y un soldado lesionado», detalló la fuente.

La explosión ocurrió a la altura del municipio del Patía, ubicado en el convulso departamento del Cauca, cuando explotó un camión aparentemente abandonado a un costado del tramo de la vía Panamericana que conecta con el vecino departamento de Nariño.

La detonación destruyó el vehículo y causó daños en otros automóviles que transitaban por el corredor vial, siempre según la misma fuente.

El Cauca es uno de los departamentos más golpeados por el conflicto armado colombiano y, aún después de la firma de la paz entre el Gobierno y la antigua guerrilla de las FARC en 2016, siguió siendo escenario de violencia.

En ese departamento, situado entre las montañas de la cordillera de los Andes y el océano Pacífico, son fuertes varios bloques de las disidencias de las antiguas FARC y también operan la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y bandas de narcotraficantes que controlan los cultivos de coca y las rutas para el tráfico internacional de drogas. EFE

