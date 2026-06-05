Un comisionado retirado y experto en nexos con EE.UU. asume jefatura antidroga de Honduras

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Tegucigalpa, 5 jun (EFE).- El fiscal general de Honduras, Pablo Emilio Reyes, tomó posesión este viernes como nuevo titular de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) al comisionado retirado Ever Mejía, quien cuenta con una trayectoria de más de tres décadas en la institución.

La designación de Mejía se dio «por unanimidad» tras una sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) celebrada el pasado 25 de mayo, en la que se evaluó una terna propuesta por el mismo organismo de seguridad, indicó el Ministerio Público (Fiscalía) en un comunicado.

Mejía afirmó que asume sus nuevas funciones «con mucha responsabilidad y convicción, al tiempo que manifestó su confianza en contar con la colaboración de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico.

«El tema de la seguridad es de todos, no es exclusivamente de las fuerzas de seguridad del Estado, pero si lo hemos asumido, lo haremos con gallardía», subrayó en declaraciones a la emisora hondureña Radio HRN.

El nuevo director de la DLCN sustituye al general retirado Ramiro Fernando Muñoz, nombrado en marzo pasado por el entonces fiscal general Johel Zelaya.

Zelaya, afín al izquierdista Partido Libertad y Refundación (Libre), fuerza política que perdió el poder en los comicios de 2025, fue destituido de su cargo el pasado 25 de marzo.

El coordinador general del Partido Libre es el expresidente de Honduras Manuel Zelaya (2006-2009), esposo de la expresidenta Xiomara Castro (2022-2026).

Mejía asume el control de la estrategia contra el narcotráfico con una amplia hoja de servicios internacionales: de sus más de 30 años de carrera, trabajó durante 17 en coordinación con agencias de Estados Unidos, entre ellas la DEA, el FBI y el DHS, según el comunicado de la Fiscalía.

Con este nombramiento, la Fiscalía de Honduras afirmó que se da cumplimiento al mandato de ley y reiteró su compromiso de velar por «los intereses más altos de la nación» mediante la ejecución de acciones estratégicas en beneficio del pueblo hondureño.

Esta relación con EE.UU. cobra especial relevancia bajo el Gobierno del presidente hondureño, Nasry ‘Tito’ Asfura, cuya administración iniciada el pasado enero ha mostrado una mayor sintonía con Washington, a diferencia de la pasada, y ha recibido el respaldo abierto del mandatario estadounidense, Donald Trump. EFE

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