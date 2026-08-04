Un comité de la Policía Judicial libia investiga la «fuga masiva» de presos en el oeste

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Túnez, 4 ago (EFE).- La Policía Judicial de Libia formó un comité para determinar las circunstancias de la «fuga masiva» de reclusos de la cárcel de Surman (oeste) este martes, coincidiendo con los enfrentamientos armados entre milicias afines al Gobierno de Unidad Nacional (GUN) en la localidad, que duraron alrededor de unas diez horas.

La institución manifestó, a través de un comunicado, que la investigación se lleva a cabo en coordinación con las autoridades de seguridad y militares competentes, «para averiguar el número de presos fugados y emprender acciones legales para depurar responsabilidades».

Tras la huida, las autoridades penitenciarias llamaron a los fugados a «dirigirse a cualquier entidad de reforma y rehabilitación» dependiente de la rama de prisiones de la zona en la que se encuentren y se entreguen, aunque se desconoce si alguno de los prófugos acató la orden.

Surman amaneció con enfrentamientos entre grupos afines al GUN, liderado por Abdelhamid Dbeiba, que usaron drones armados, tanques y armamento de guerra, hasta que intervino la Brigada 52 de Infantería -fuerza destinada a contener choques entre milicias- y detuvo el conflicto.

Hasta el momento, no hay datos oficiales de víctimas ni de pérdidas materiales, aunque algunos medios locales aseguran que el incidente se saldó con cinco muertos, decenas de heridos y cuantiosos daños en infraestructuras.

El pasado mayo, se produjo en la misma zona un intenso choque entre grupos armados, que duró unas 12 horas, y que se cobró la vida de, al menos, cuatro personas, y dejó más de 30 heridos y cuantiosas pérdidas materiales.

Fue el enfrentamiento más duro de 2026 en Libia, y el primero desde los combates registrados entre el 12 y el 14 de mayo de 2025, que acabaron con una docena de muertos y varias decenas de heridos.

Desde 2014, tras las últimas elecciones legislativas, Libia está sumida en una profunda crisis, con episodios violentos recurrentes, y dividida institucionalmente, con el GUN al frente del oeste, mientras el este está tutelado por el mariscal Jalifa Haftar. EFE

sb/fpa