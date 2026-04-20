Un congreso en México para defender la «masculinidad» indigna a feministas

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Un congreso en Guadalajara en defensa de la identidad masculina convocado por católicos conservadores despierta indignación entre feministas que recuerdan la fuerte violencia de género en México.

El encuentro, denominado «Fearless» (Sin miedo, en inglés), surge en respuesta al «ataque a la masculinidad» que crece en México ante el auge del feminismo, señalan sus promotores en su página web.

El feminismo está «satanizando al varón», dicen.

El cónclave es organizado por Regnum Christi, movimiento laico de los Legionarios de Cristo, una congregación de la Iglesia católica fundada por el sacerdote mexicano Marcial Maciel, acusado de pederastia y fallecido en 2008.

Organizaciones feministas como Católicas por el Derecho a Decidir protestaron el jueves frente a la Secretaría de Gobernación (Interior) contra el evento, por considerar que difunde «discursos de odio».

Demandaron investigar el posible uso de recursos públicos, luego de que la prensa local señalara que el ayuntamiento de Guadalajara había aprobado un patrocinio al congreso de más de 23.000 dólares.

Pero la alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, señaló que decidió finalmente no entregar los recursos porque «no era conveniente».

Según la ONU, una decena de niñas y mujeres son asesinadas diariamente en México por motivos de género. El acoso sexual es muy frecuente en este país. Incluso la presidenta Claudia Sheinbaum fue recientemente víctima de acoso en cámara.

Hace unas semanas un estudiante de 15 años asesinó a balazos a dos maestras en una escuela de México tras publicar en redes mensajes ligados a la ideología machista denominada «incel», abreviación de célibes involuntarios.

Hombres ligados a este movimiento reivindicaron en el pasado ataques contra mujeres en el mundo.

Asistir al «congreso de la masculinidad» de viernes a domingo cuesta entre unos 80 y 430 dólares.

La reunión, que convocó a cientos de personas, es «para valorar al hombre» ante el crecimiento del feminismo, dice a la AFP uno de los participantes, Arturo Parra, un empleado de 52 años.

Entre las pocas mujeres presentes está Karla García, una estudiante de 22 años que considera importante «cuidar los valores masculinos» frente a los diversos «tipos de masculinidad distorsionadas».

La joven acudió con su madre y su hermano de 11 años, emocionado por ver al exfutbolista español Carles Puyol, cuya presencia fue anunciada por los organizadores.

Futbolistas mexicanos y un entrenador abrieron el viernes el congreso a menos de dos meses del Mundial 2026, en una de las ciudades sedes.

Marcela Hernández Oropa, especialista en temas de género, explicó que los grupos machistas crecen «ante una desorientación de los hombres con la irrupción y creciente fuerza del feminismo».

«El desconcierto lo están capitalizando estos grupos», dijo a la AFP.

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