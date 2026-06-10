Un consorcio alemán espera construir un nuevo caza tras el fracaso del SCAF

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Una alianza liderada por Airbus con fabricantes alemanes se oficializará este jueves en Berlín para desarrollar un avión de combate de sexta generación, como alternativa al Sistema de Combate Aéreo del Futuro (SCAF), el proyecto franco-germano-español descartado el lunes.

Proyecto emblemático de cooperación en materia de defensa europea, el SCAF había sido lanzado en 2017 por el presidente francés Emmanuel Macron y la entonces canciller alemana Angela Merkel, y España se sumó en 2019.

Su reciente abandono supone un duro revés para los europeos, que desean reforzar la cooperación militar ante la amenaza rusa y quienes incrementaron sus inversiones en defensa desde el inicio de la guerra en Ucrania.

El jueves tendrá lugar en la feria de Berlín «una ceremonia oficial de firma» de las ocho empresas que integran la alianza para construir el avión de sexta generación, indicó a la AFP una portavoz del fabricante europeo Airbus.

Esta alianza representa una alternativa al SCAF, que quedó enterrado debido a las tensiones entre los dos principales fabricantes, el francés Dassault y el europeo Airbus.

El fracaso de ese proyecto «abre nuevas perspectivas para la industria» de defensa, afirmó el miércoles el jefe del gobierno alemán, Friedrich Merz, en la feria aeronáutica ILA de Berlín.

El mandatario aseguró que Alemania y Francia continuarán con «el verdadero núcleo del SCAF», en el que reside «una gran oportunidad para un proyecto franco-alemán de futuro».

El SCAF era un proyecto que no solo incluía un avión, sino también drones conectados entre sí mediante un innovador sistema de comunicación digital, «una nube de combate». Tanto París como Berlín abogan por que se siga adelante con esta parte.

Francia, por su parte, afirmó este miércoles tener la capacidad de dotarse de un nuevo caza para 2040.

«La casi totalidad» de los 2.500 millones de euros comprometidos hasta ahora para desarrollar el SCAF «nos permitirá seguir trabajando en un avión de combate de cara al 2040», declaró la ministra de las Fuerzas Armadas, Catherine Vautrin, quien consideró que las empresas francesas son actualmente «el único equipo en Europa capaz de producirlo de manera totalmente autónoma».

La nueva alianza liderada por Airbus presentó sus ideas a principios de semana al Ministerio de Defensa alemán, el cual no se ha pronunciado aún sobre el proyecto.

El martes, el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, había declarado que el nuevo proyecto era «plausible» y que era una de las posibilidades «estudiadas por Berlín».

A su juicio, hay también otras opciones sobre la mesa: encargar más aviones estadounidenses F-35, unirse a otro proyecto internacional en curso o una tercera posibilidad que no quiso revelar.

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