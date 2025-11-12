Un consorcio liderado por Total acuerda la exploración en un bloque petrolero en Guyana

Un consorcio liderado por TotalEnergies firmó el martes un acuerdo de cinco años con Guyana para explorar petróleo en un bloque marino, un negocio por el que el país recibirá 15 millones de dólares.

Además, el consorcio invertirá otros 20 millones en la búsqueda de petróleo, informaron las partes.

Guyana tiene las mayores reservas de petróleo per cápita del mundo y actualmente produce alrededor de 900.000 barriles de crudo al día. Aspira a duplicar esta cifra en los próximos años.

«A medida que avancemos hacia la exploración, con la esperanza de que se produzcan nuevos descubrimientos, entonces el impacto sería enorme», dijo Daniel Larranaga, vicepresidente de Exploración para las Américas de TotalEnergies, durante la firma en Georgetown.

El consorcio inversor está compuesto por TotalEnergies con una participación del 40%, Qatar Energy International E&P LLC con 35%, y Petronas E&P Overseas Ventures SDN BHD (Malasia), con 25%.

Según el ministro de Recursos Naturales guyanés, Vikram Bharrat, el consorcio entregará 15 millones de dólares al fondo soberano de Guyana.

La concesión está ubicada a más de 100 kilómetros frente a la costa del condado de Demerara y al este de la región de Esequibo, el territorio en disputa con Venezuela.

