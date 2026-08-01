Un controvertido megaproyecto turístico de lujo recibe luz verde en Puerto Rico

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San Juan, 1 ago (EFE).- Un controvertido megaproyecto turístico, que supondrá una inversión de más de 2.000 millones de dólares, ha recibido la luz ver de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) de Puerto Rico, que ha abierto la consulta sobre su ubicación, lo que ha despertado el rechazo de grupos comunitarios por su posible impacto ambiental.

La Coalición ¡Defiende a Cabo Rojo!, municipio donde se prevé la construcción del controvertido proyecto de lujo ‘Esencia’, denunció este sábado que las autoridades dieron su luz verde sin haber celebrado vistas públicas y sin garantizar un proceso amplio de participación ciudadana.

«Resulta inaceptable que una consulta de ubicación de esta magnitud haya sido aprobada sin que el pueblo de Puerto Rico y expertos tuvieran la oportunidad de ser escuchados», afirmó la coalición en un comunicado.

El grupo señaló que la participación ciudadana es «una garantía indispensable cuando están en juego los recursos naturales, el agua, las comunidades y el futuro del municipio».

‘Esencia’ contempla la construcción en Cabo Rojo, en el suroeste de Puerto Rico, de hoteles de lujo, residencias, comercios y campos de golf, entre otros.

Aunque los promotores del proyecto han asegurado que protegerán el medioambiente y garantizarán el acceso público a la playa, organizaciones comunitarias y ambientales dudan sobre este gran desarrollo turístico de lujo.

Más de 800 residentes remitieron cartas a la OGPe y al Municipio de Cabo Rojo solicitando que se garantizara un proceso abierto y participativo, pero sus reclamos no fueron escuchados.

«Cuando una agencia decide sobre un proyecto de esta magnitud sin escuchar a las comunidades potencialmente afectadas, se debilita la confianza pública en las instituciones y se excluye a la ciudadanía de decisiones que marcarán el futuro de Cabo Rojo durante generaciones», lamentó la coalición.

Los activistas informaron de que evaluarán los recursos administrativos y judiciales disponibles para impugnar la determinación y reiteraron que continuarán organizando a las comunidades en defensa del patrimonio natural, histórico y cultural de Cabo Rojo.

Numerosas han sido las manifestaciones convocadas contra Esencia en el último año. La más multitudinaria reunió a miles de personas a finales de marzo en San Juan, enarbolando lemas como ‘Puerto Rico no se vende’ y ‘Esencia = Ecocidio’. EFE

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