Un crucero con 8.500 personas se detiene en su ruta italiana por una avería en los motores

Roma, 25 ago (EFE).- Un crucero de la compañía MSC ha quedado detenido con 8.585 personas mientras realizaba la ruta desde los puertos italianos de Génova (norte) y Nápoles (sur) y tendrá que ser remolcado, aunque la situación a bordo es «tranquila» y está controlada.

La nave ‘MSC World Europa’, con bandera maltesa, se detuvo a unas 8 millas al suroeste de la isla de Ponza con 6.496 viajeros y 2.089 miembros de la tripulación, informó la Guardia Costera de Italia.

El capitán ha verificado un «problema de naturaleza eléctrica» en los motores del crucero a las 7.25 hora local (5.25 GMT) y lo ha reportado al Centro de Coordinación de Auxilio Marino italiano.

La situación a bordo es «tranquila» y está «bajo control», las condiciones meteorológicas en esta zona del mar Tirreno son «favorables» y los servicios esenciales para los pasajeros siguen estando «garantizados» por los generadores de la nave.

Dos remolcadores ya han zarpado de los puertos de Gioa Tauro y de Nápoles (sur) para asistir al crucero y conducirlo hasta el puerto napolitano.

Además, un grupo de técnicos de la naviera alcanzarán la nave para estudiar la avería e intentar resolverla.

Por precaución, se ha dispuesto el envío al lugar de dos naves de la Guardia Costera y de un helicópteros, mientras las autoridades italianas siguen «constantemente» la situación y mantienen contacto directo con la nave y con el armador. EFE

