Un cuadro de Kahlo se vende por 54,7 millones de dólares, la obra más cara de una mujer

Nueva York, 20 nov (EFE).- El autorretrato surrealista ‘El Sueño (La cama)’, de la pintora mexicana Frida Kahlo, se convirtió este jueves en la obra más cara de una mujer al ser subastada por 54,7 millones de dólares en la casa Sotheby’s de Nueva York.

Kahlo supera así a la estadounidense Georgia O’Keeffe, cuya obra ‘Jimson Weed/White Flower No’ ostentaba hasta ahora el récord del cuadro más caro pintado por una mujer, vendido en 2014 por 44,4 millones de dólares. EFE

