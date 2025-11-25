Un cuadro del maestro del siglo XVII Guido Reni, vendido por más de 12 millones de euros

2 minutos

París, 25 nov (EFE).- Una obra del maestro italiano del siglo XVII Guido Reni, ‘David contemplando la cabeza de Goliat’, fue vendida este martes en París por casi 12,4 millones de euros, un récord del mundo para el artista, informó la casa de subastas Artcurial.

Ante una sala abarrotada, el ‘David contemplando la cabeza de Goliat’ de Guido Reni, «una obra magistral del siglo XVII redescubierta después de más de doscientos años», se vendió por 12.386.600 euros, estableciendo un récord mundial para una pintura del artista en subasta, afirmó Artcurial en un comunicado.

La obra fue adquirida inicialmente a Guido Reni por el duque de Módena, Francisco I de Este (1610-1658), y posteriormente por el príncipe Eugenio de Saboya (1663-1736), quien la exhibió en su Palacio Belvedere de Viena.

Tras su muerte, la colección del príncipe fue adquirida en gran parte por su sobrino, Carlos Manuel III, y conservada en su palacio real de Turín.

Décadas más tarde, el cuadro fue llevado al Hôtel de Beauvau de París por el general Pierre-Antoine Dupont de l’Etang, uno de los conquistadores franceses de Italia.

Esta obra formaba parte de una subasta de Maestros Antiguos y Siglo XIX que alcanzó un total de 21.245.821 euros, incluidos los honorarios, el triple de la estimación, destacó la casa de subastas.

Entre las obras más destacadas, una composición de Jean-François de Troy, a caballo entre el retrato y la escena de género, alcanzó los 4.067.600 euros. Se trata del cuadro ‘Retrato de Marie-Anne Gaillard de la Bouexière de Gagny, su padre, su marido Jean-Hyacinthe Hocquart, señor de Montfermeil, y su hijo Jean-Hyacinthe-Emmanuel Hocquart, futuro marqués de Montfermeil’.

Mientras que un ramo de flores presentado en un jarrón de porcelana del período Wanli, obra de Osias Beert, uno de los primeros exponentes del bodegón en Flandes, alcanzó los 503.120 euros.

Un retrato de mujer de Anne Henriette Adélaïde, conocida como Adèle Tornézy, se vendió por 582.560 euros, y un óleo sobre lienzo de Francesco Guardi, que representa el Puente de Rialto en Venecia, alcanzó los 556.080 euros.

La subasta también incluyó una colección de esculturas de bronce y terracota, incluyendo un par de bustos con pátina marrón rojiza de Pietro Cipriani, Lucius Septimius Geta y Plautilla, que se vendieron por 251.560 euros. EFE

