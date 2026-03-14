Un decorado escénico de Dalí para la opera saldrá a la venta en París el 26 de marzo

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París, 14 mar (EFE).- ‘Bacchanale’, un decorado escénico compuesto por trece paneles y considerado la mayor pintura realizada por Salvador Dalí para la ópera, saldrá a la venta el próximo 26 de marzo en París, informó este sábado la casa de subastas Bonhams.

Procedente de una colección privada, esta obra «monumental» de Dalí, elaborada en 1939, es la pieza más destacada de la venta anual de esta empresa dedicada al surrealismo, y su valor estimado oscila entre 200.000 y 300.000 euros, informó Bonhams en un comunicado.

Fue concebida en 1939 para un ballet presentado en el Metropolitan Opera de Nueva York. Dalí definió la obra como su primer «ballet paranoico-crítico», para el que escribió el libreto y diseñó escenografía y vestuario.

«Nos complace ofrecer en subasta ‘Bacchanale’, un decorado escénico que, sobre todo, es la pintura más grande creada por Salvador Dalí para la Ópera de Nueva York, una fantasía invaluable que puede convertirse en realidad para cualquier coleccionista», destacó la directora del departamento de Arte Impresionista y Moderno de Bonhams en la capital francesa, Emilie Millon.

El proyecto contó con la colaboración de figuras destacadas como el coreógrafo Léonide Massine y la diseñadora Coco Chanel, mientras que la música adaptaba la obertura de ‘Tannhäuser’ de Richard Wagner.

Dalí creó la maqueta entre marzo y mayo de 1939, y el decorado fue producido entre finales de mayo y agosto de ese año en el taller de los Ballets Russes en Montecarlo, bajo la dirección de Alexandre Schervachidze.

Dalí supervisó personalmente detalles clave del telón final y del fondo escénico, incorporando elementos imaginativos como una mujer reclinada sin rostro, motivo que también aparece en su pintura de 1939 ‘L’Énigme sans fin’.

A pesar de las complicaciones derivadas del conflicto europeo -Dalí no pudo asistir y Chanel se negó a enviar sus vestidos-, el estreno, celebrado el 9 de noviembre de 1939 en el Metropolitan Opera de Nueva York, fue un éxito, recordó la casa de subastas.

Además de ‘Bacchanale’, la venta del 26 de marzo reunirá pinturas y obras sobre papel de destacados artistas del movimiento surrealista europeo, entre ellos Leonor Fini, Jane Graverol, Valentine Hugo, André Masson, Man Ray y Francis Picabia.

Entre otros lotes destacados para la subasta figuran ‘Tête en l’air’ (1945) de Jane Graverol, estimado entre 25.000 y 35.000 euros, y ‘La Polonaise’ (1940) de Francis Picabia, valorado entre 200.000 y 300.000 euros.

La casa Bonhams, fundada en 1793 y considerada una de las principales casas de subastas internacionales especializadas en arte, antigüedades y objetos de lujo, expondrá a partir del próximo día 21 al público las obras que saldrán a la venta el 26 de marzo. EFE

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