Un defensor brasileño es suspendido hasta que la víctima de su infracción se recupere

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São Paulo, 28 jul (EFE).- El Superior Tribunal de Justicia Deportiva (STJD) de Brasil inhabilitó este martes al defensor del Inter de Porto Alegre Victor Gabriel hasta que el delantero del Cruzeiro Gabriel Pec vuelva a los entrenamientos, como sanción por la dura entrada que le propinó durante un partido.

La resolución fue dictada por la Sexta Comisión Disciplinaria del tribunal tras analizar la acción ocurrida a los 13 minutos del segundo tiempo del encuentro entre Inter y Cruzeiro del pasado miércoles por la decimonovena fecha del Campeonato Brasileño, que acabó 1-2 a favor de Cruzeiro.

En esa jugada, el zaguero resultó expulsado con tarjeta roja directa por emplear fuerza excesiva al disputar el balón.

Aunque la víctima fue retirada del campo inicialmente con un corte en la pierna, los exámenes médicos posteriores confirmaron una fractura en la tibia de la pierna izquierda, por la cual debió ser intervenido quirúrgicamente el pasado sábado.

Los miembros del tribunal consideraron que la sanción habitual por jugada violenta, que oscila entre uno y seis partidos de suspensión, resultaba insuficiente dada la magnitud de la lesión.

Al quedar el atacante imposibilitado de competir a causa del golpe, los jueces optaron por aplicar la medida extendida que mantiene inhabilitado al infractor hasta que la víctima reciba el alta para entrenar, con un límite máximo de 180 días.

Tras la decisión judicial, Victor Gabriel solo quedará habilitado para volver a disputar partidos una vez que el cuerpo médico confirme que Gabriel Pec se ha reincorporado a las prácticas habituales de su equipo, que se estima será en tres o cuatro meses.

En la audiencia celebrada este martes, Victor Gabriel manifestó entre lágrimas a los miembros del tribunal que no tuvo «ninguna intención» de lastimar a su rival y que los últimos días se ha dedicado a orar por él.

«Paso noches en vela rezando por él. Pido perdón de todo corazón a toda la gente del Cruzeiro», declaró.

Pec fue anunciado como nuevo fichaje del Cruzeiro desde el LA Galaxy el pasado 7 de julio, y el partido en el que sufrió la fractura representaba su debut como titular en el equipo.

La decisión asesta además un duro golpe al Internacional, que pierde a un titular afianzado en un momento crítico de la temporada.

El conjunto de Porto Alegre atraviesa un delicado presente deportivo: marcha en la decimosexta posición del Campeonato Brasileño, al borde de la zona de descenso, y acumula cuatro derrotas consecutivas. EFE

adm/gbf